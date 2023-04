Stand: 26.04.2023 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Cyberangriffe beschäftigen Landtag und Ermittler

Der Cyberangriff auf das Landesportal von Schleswig-Holstein ist offenbar das Werk einer pro-russischen Hackergruppe. Bei Telegram hat sich die Gruppe zu der Attacke bekannt. Auch Werften und das Leibnitz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel waren in den vergangenen Wochen von Hackern angegriffen worden. Heute Nachmittag befasst sich der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags mit den Vorfällen. Bei Attacken auf Unternehmen werden meist Daten verschlüsselt und Lösegeld erpresst. Die Täter sitzen überwiegend im Ausland, sie dingfest zu machen, ist für die Ermittler sehr schwer. Der Unternehmensverband UV Nord geht davon aus, dass rund die Hälfte der kleineren Betriebe in Schleswig-Holstein nicht ausreichend gegen Hackerangriffe geschützt ist. Der Verband fordert einen Koordinator für Wirtschaftsschutz, angesiedelt bei der Landesregierung. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:00 Uhr

Meeresfilmfestival "Cinemare" startet in Kiel

In Kiel startet heute Abend das 7. internationale Meeresfilmfestival "Cinemare". Bis Sonntag werden in verschiedenen Kinos der Stadt rund 50 Filme mit Bezug zum Meer gezeigt. Eröffnet wird das Festival heute Abend von Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Als erster Film läuft danach "Helden der Meere" vom Filmemacher York Hovest. Die Dokumentation begleitet Menschen, die sich für die Rettung der Ozeane einsetzen. Rund um das Filmfestival sind auch zahlreiche Aktionen geplant, um zum Schutz der Ozeane aufzurufen. Unter anderem gibt es eine Ocean-Parade mit zahlreichen Stand-Up-Paddel-Brettern. Mittlerweile gilt das "Cinemare" als größtes Meeresfilmfestival Nordeuropas. Entsprechend haben sich zahlreiche internationale Gäste angekündigt, zum Beispiel aus den USA und Frankreich. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:00 Uhr

Akkus sorgen für Brände auf Mülldeponien

Falsch entsorgte Batterien und Akkus machen Abfall-Unternehmen in Schleswig-Holstein zu schaffen. Immer häufiger landen die Lithium-Akkus im normalen Hausmüll. Werden die Akkus in den Müllfahrzeugen oder in der Schrottpresse zusammengedrückt, können sie sich von selbst entzünden. Das habe zuletzt vermehrt zu Bränden in Fahrzeugen oder auf Deponien geführt, berichten Entsorgungsunternehmen zum Beispiel in den Kreisen Ostholstein, Dithmarschen, Stormarn und Segeberg. Der Appell der Betriebe: Akkus und akkubetriebene Elektrogeräte nicht einfach in die Mülltonne werfen, sondern an Sammelstellen auf den Recyclinghöfen kostenfrei abgeben. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 06:00 Uhr

Kreis Plön: Busfahrer der Verkehrsbetriebe streiken

Im Kreis Plön streiken heute Beschäftigte der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP). Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft ver.di. Die meisten der Linienbusse bleiben wohl den ganzen Tag über im Depot. Das betrifft auch Schulbusse - und nicht nur den Kreis Plön, sondern zum Teil auch Linien im nördlichen Kreis Segeberg oder von Kiel nach Oldenburg in Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und windig bei bis zu 11 Grad

Heute bleibt es mit Temperaturen von 9 bis 11 Grad weiter kühl, dabei wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Teilweise wird es auch windig, vor allem an den Küsten und auf den Nordfriesischen Inseln weht kräftiger West- bis Nordwestwind mit sind starken Böen. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 06:00 Uhr

