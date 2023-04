Stand: 25.04.2023 08:07 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kiel: Autofahrer bewusstlos - mehrere Autos beschädigt

Ein Mann hat gestern Abend in Kiel die Kontrolle über seinen Wagen verloren und mehrere Autos beschädigt. Laut Polizei befuhr der 61-Jährige stadteinwärts die Eckernförder Straße und verlor das Bewusstsein. Sein Wagen steuerte unkontrolliert weiter und rammte neun geparkte Fahrzeuge. Das Auto kam auf einem Grünstreifen zum Stillstand. Ersthelfer - darunter ein Notfallsanitäter - befreiten und reanimierten den Mann. Er kam wenig später in ein Krankenhaus. Warum genau er das Bewusstsein verlor, ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:00 Uhr

Spatenstich für Ostküstenleitung

Heute starten in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ganz offiziell die Bauarbeiten für die sogenannte Ostküstenleitung. Diese Höchstspannungsleitung soll Strom von Windkraftanlagen aus Norddeutschland ins bundesweite Stromnetz einspeisen. Das Projekt stößt aber auf einigen Widerstand - zum Beispiel in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), wo ein Umspannwerk entstehen soll. Der Bau sei unnötig teuer, das Umspannwerk stehe zu nah am Ort, außerdem führe der Streckenverlauf teilweise quer durch die Gemeinde, heißt es von verschiedenen Parteien. Eine knappe Mehrheit im Bauausschuss hat deshalb dem Stromnetzbetreiber Tennet die Durchfahrt zur Baustelle verboten, die kann nur über einen Feldweg der Gemeinde erreicht werden. Es bahnt sich ein Rechtsstreit an. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:00 Uhr

Klage gegen CAU Kiel

Das Verwaltungsgericht Schleswig verhandelt heute die Klagen eines ehemaligen NDR Journalisten gegen die Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel. Die Uni hatte ihm den Lehrauftrag entzogen und dies damit begründet, er sei als Beobachter der sogenannten Referenden der russischen Streitkräfte in der Ukraine aufgetreten. Der Journalist bestreitet das und will vom Gericht klären lassen, ob der Widerruf des Lehrauftrags an der CAU rechtmäßig war. Außerdem will er erreichen, dass die Uni eine Stellungnahme zu ihrer Entscheidung auf ihrer Internetseite entfernt. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:00 Uhr

Polizei nimmt mutmaßlichen Liebesschwindler fest

Er hat ihr seine Liebe vorgespielt und sie ihm in Abständen gut 120.000 Euro überwiesen - nun sitzt der 23-jährige Mann aus Hamburg in Untersuchungshaft. Auf einer Datingplattform hatte er einer 66-Jährigen aus Lägerdorf (Kreis Steinburg) erzählt, er sei ein Geschäftsmann. Regelmäßig sollte sie ihm mit Geld aushelfen, weil er angeblich irgendwo auf der Welt festgehalten wurde. Die Frau half ihm oft. Als am vergangenen Donnerstag aber eine persönliche Übergabe geplant war, war die Polizei informiert und nahm den Hamburger fest. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:00 Uhr

Hauptamtliche Feuerwehrleute für Itzehoe ab Mai gesucht

Die Feuerwehr Itzehoe (Kreis Steinburg) bekommt eine hauptamtliche Wachabteilung. Deren festangestellte Feuerwehrleute sollen die Freiwillige Feuerwehr entlasten. Hintergrund: Laut Bürgermeister Ralf Hoppe (parteilos) würde die Hilfe immer öfter zu sogenannnten Bagatelleinsätzen gerufen. Und auch dafür müssten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ihre Arbeitsstelle verlassen. Die Wachabteilung soll diese kleinen Einsätze dann in Zukunft selbst übernehmen. Die Stadt will die Stellen im Mai ausschreiben. Noch in diesem Jahr soll die hauptamtliche Wache dann ihre Arbeit aufnehmen. Die Freiwillige Feuerwehr wird weiter zu großen Löscheinsätzen ausrücken. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 07:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt entlässt Trainer Machulla

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren Cheftrainer Maik Machulla mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Zuvor habe der Verein die sportliche Entwicklung der Mannschaft, besonders mit Blick auf die letzten Spiele, analysiert, heißt es in einer Mitteilung. Machulla war seit Sommer 2017 als Cheftrainer der SG tätig und gewann mit der Mannschaft in den Jahren 2018 und 2019 die Deutsche Handballmeisterschaft, wurde in beiden Folgejahren Vizemeister und gewann 2019 den DHB-Supercup. SG-Geschäftsführer Holger Glandorf meint, dass die Entscheidung nicht leicht, aber notwendig war. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 06:00 Uhr

Kiel erneut Vierter bei fahrradfreundlichsten Großstädten

Kiel bleibt in der Spitzengruppe der fahrradfreundlichsten Großstädte mit 200.000 bis 500.000 Einwohnern. Die Landeshauptstadt belegte beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erneut den vierten Platz. Besser schnitten nur Münster, Karlsruhe und Freiburg ab. Lübeck landete auf dem 17. Platz der 26 bewerteten Städte. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und Regen

Heute ist es in Schleswig-Holstein stark bewölkt. Von Nordsee und Elbe ziehen Schauer über das Land, einzelne Gewitter sind möglich. Zum Abend lässt der Regen nach und auch die Wolken lockern auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) und 11 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Dazu weht ein zeitweise frischer, an den Küsten starker West- bis Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen, einzelne Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 06:00 Uhr

