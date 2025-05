Stand: 08.05.2025 14:32 Uhr Frau in Bad Bramstedt von E-Scooter-Fahrer sexuell belästigt

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist am Mittwochnachmittag (7.5.) eine junge Frau von einem E-Scooter-Fahrer belästigt worden. Die 19-Jährige war laut Polizei von der AKN-Haltestelle im Birkenweg zu Fuß in Richtung Kurhaus unterwegs, als der junge Mann auf dem E-Scooter angefahren kam und die Frau umarmte und belästigte. Sie suchte daraufhin in einer Klinik Zuflucht und wartete ab, bis der Mann verschwunden war. Zwei Stunden später sah sie den Mann auf dem Rückweg erneut bei der Klinik.

Der Täter soll Anfang 20 und groß sein, kurze schwarze Haare und einen Vollbart haben. Er war auf einem schwarzen E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs. Zudem soll der Mann stark nach Tabak und Cannabis gerochen haben. Die Kripo Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Nummer 04551-884-0 Hinweise entgegen.

