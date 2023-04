Stand: 19.04.2023 07:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Anklageerhebung nach Raubserie in Neumünster

Die Staatsanwaltschaft Kiel erhebt Anklage gegen einen 53-Jährigen wegen einer mutmaßlichen Raubserie in Neumünster. Der mutmaßliche Täter soll im vergangenen Jahr unter anderem vier ältere Menschen ausgeraubt haben. Laut Staatsanwaltschaft soll er in die Wohnung seiner Opfer eingedrungen sein und sie zum Teil mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen haben, EC-Karten und PIN herauszugeben. Anschließend soll er Geld vom Konto der Opfer abgehoben haben. Der Schaden für die Opfer liegt laut Staatsanwaltschaft bei insgesamt rund 5.000 Euro. Der mutmaßliche Täter gibt laut Staatsanwaltschaft an, aus einer finanziellen Notlage heraus gehandelt zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:00 Uhr

Dutzende Autos in Schwarzenbek zerkratz

Unbekannte haben in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg mehrere Autos zerkratzt. Laut Polizei liegen bislang 45 Strafanzeigen vor. In allen Fällen standen die Fahrzeuge in der Frankfurter Straße und im Verbrüderungsring. Zerkratzt wurden die parkenden Autos bereits Anfang April. Die Polizei in Schwarzenbek sucht jetzt Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 08:00 Uhr

Prozess um Schadenersatz nach Bankraub in Norderstedt

Es war ein spektakulärer Einbruch: Im August 2021 waren unbekannte Täter mit einem schweren Kernbohrer in eine Sparkassen-Filiale in Norderstedt (Kreis Segeberg) eingedrungen. Dort brachen sie rund die Hälfte der mehr als 1.200 Schließfächer auf und machten Beute im Wert von mehreren Millionen Euro. Jetzt wird der Streit um Schadenersatz vor dem Landgericht Hamburg verhandelt. Es geht um die Frage, wie viel Schadensersatz die Geschädigten bekommen. Einige von ihnen haben geklagt: Sie wollen den vollen Betrag zurück, der ihnen gestohlen wurde. Die Sparkasse berufe sich dagegen auf eine Haftungsbegrenzung von maximal 40.000 Euro je Schließfach, erklärte der Anwalt der Kläger. Vor Gericht soll nun geklärt werden, ob diese Begrenzung rechtens ist. Dabei geht es auch um die Frage, wie gut der Tresorraum der Sparkasse in Norderstedt gesichert war. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 06:00 Uhr

Kisdorf: Geflüchtete noch immer in Turnhalle untergebracht

In Kisdorf (Kreis Segeberg) sind noch immer Geflüchtete in einer Mehrzweckhalle untergebracht. Im Moment leben dort 14 Personen. Laut dem Flüchtlingsbeauftragten des Landes, Stefan Schmidt, ist das auf Dauer menschenunwürdig. Und auch für viele Sportbegeisterte in Kisdorf ist die Situation mehr als ärgerlich: Die Halle wird normalerweise von verschiedenen Sportvereinen und für Schulsport genutzt. Erste Mitglieder hätten sich bereits abgemeldet, weil sie nun weitere Anfahrten in Nachbargemeinden in Kauf nehmen müssen, so der Vorsitzende des Kisdorfer Sportvereins, Bernd Schenkel. Die Gemeinde plant jetzt Shuttlebusse einzusetzen, um den Schulsport in angrenzenden Gemeinden anbieten zu können. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 06:00 Uhr

Streik bringt Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr

Bahn- und Flugreisende im Norden müssen in den nächsten Tagen wieder mit Einschränkungen rechnen. Am Donnerstag und Freitag wird nach Angaben der Gewerkschaft ver.di unter anderem die Sicherheits-Kontrolle am Hamburger Flughafen bestreikt. Der Flughafen hat deshalb schon jetzt alle Abflüge an beiden Tagen gestrichen. Auch die Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn sollen an den beiden Tagen von ver.di bestreikt werden. Bahnreisende müssen wohl am Freitag ebenfalls mit großen Problemen rechnen. Die Eisenbahngewerkschaft EVG will den Druck vor der nächsten Gesprächsrunde mit der Bahn erhöhen. Aus Gewerkschaftskreisen hieß es, dass am Freitag von 3 Uhr früh bis 11 Uhr vormittags zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen werden soll. Einzelheiten will die EVG am Mittwochmorgen bekanntgeben. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 06:00 Uhr

Handball: Flensburg-Handewitt verpasst Final Four

Am vergangenen Sonnabend das Aus im DHB-Pokalhalbfinale, gestern Abend war für die SG Flensburg-Handewitt auch Schluss in der European League. Mit 27:35 verlor die Mannschaft von Maik Machulla gegen den spanischen Club Granollers im Viertelfinal-Rückspiel. "Eine unglaubliche Enttäuschung. Es ist schwer in Worte zu fassen, weil ich auch einige Sachen nicht erklären kann", so Trainer Maik Machulla nach dem Spiel. "Jeder Spieler, der bei uns im Kader ist, hat die Qualität, wenn er auf der Platte steht ein Spiel gegen Granollers zu gewinnen. Jeder einzelne Spieler, der hier spielt hat den Anspruch Weltklasse zu sein. Das wird uns lange beschäftigen." | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 06:00 Uhr

Ratten töten Nachwuchs bedrohter Küstenvögel auf den Halligen

Die Halligen haben ein Rattenproblem. Das betrifft vor allem die Küstenvögel, die dort in den kommenden Wochen brüten werden. Das teilte die Schutzstation Wattenmeer mit. Normalerweise wird die Rattenpopulation durch Sturmfluten reguliert. Doch die blieben in den vergangenen Jahren teils aus. Bis zu 15.000 Brutpaare bauen ihre Nester auf den Halligen. Einige Arten wie Küstenseeschwalben zum Beispiel haben gar kein Abwehrverhalten, so ein Mitarbeiter der Schutzstation. Rattengift sei im Naturschutzgebiet aber keine Lösung. Aktuell laufe auf Hallig Hooge (Kreis Nordfriesland) ein Modellversuch mit Rattenfallen aus Neuseeland. Sollte der Test Erfolg haben, könnte das Konzept auch auf andere Gebiete ausgeweitet werden. Außerdem wird der Rattenbestand unter anderem mit Drohnen überwacht. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 05:30 Uhr

Wetter: Erst Sonne, dann Wolken

Am Mittwochvormittag wird es zunehmend sonnig, im weiteren Tagesverlauf kommen ein paar Quellwolken dazu. Zum Abend hin ziehen im Lauenburgischen mehr Wolken auf, es bleibt jedoch trocken. DIe Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad. Dazu gibt es mäßigen bis frischen Wind, in Böen zeitweise starker bis stürmischer Nordostwind. In der Nacht zum Donnerstag zieht von Osten her gebietsweise Regen auf. Die Tiefstwerte liegen dann bei 3 bis 7 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2023 06:00 Uhr

