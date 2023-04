Stand: 05.04.2023 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rader Hochbrücke: Spatenstich für Neubau

Heute beginnen offiziell die Bauarbeiten für den Neubau der Rader Hochbrücke auf der A7. Die alte Brücke ist marode, Statiker bescheinigen dem Bauwerk eine maximale Belastbarkeit bis 2026. In spätestens drei Jahren sollen laut der Planungsfirma DEGES dann Autos und Lkw über die erste neue Brückenhälfte rollen. Heute Vormittag fällt der offizielle Startschuss für das 380 Millionen Euro teure Projekt. Zum Spatenstich unterhalb der alten Rader Hochbrücke werden unter anderem Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos), Vertreterinnen und Vertreter der Autobahn GmbH und von DEGES erwartet. Bis zum Jahr 2029 sollen beide neuen Brücken stehen. Der Neubau wird dann sechs statt nur vier Spuren haben. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 06:00 Uhr

Urlaubsorte über Ostern gut gebucht

Die Urlaubsorte an Nord- und Ostsee sind über die Osterfeiertage gut gebucht. Die Tourismus-Agenturen in Schleswig-Holstein zeigen sich nach eigener Aussage zufrieden. Allerdings seien Hotels und Ferienwohnungen vielerorts nicht ganz so voll wie noch an Ostern vor einem Jahr. Grund für den teilweisen Rückgang ist laut Tourismus-Agenturen die Inflation. Hoteliers sowie Vermieter von Ferienwohnungen hoffen, dass es bei gutem Wetter noch viele Kurzentschlossene nach Schleswig-Holstein zieht. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 06:30 Uhr

Vorbereitungen für große NATO-Militärübung in Hohn und Jagel

Im Juni kommen Hunderte Soldatinnen und Soldaten für die nach Angaben der Bundeswehr größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO in den Norden. Am Dienstag stellten Luftwaffe und die US Air Force ihre Pläne in Washington vor. 10.000 Menschen aus 24 Ländern nehmen mit mehr als 220 Flugzeugen an der Übung teil. Die Kampfjets werden dabei vor allem über Nord- und Ostsee trainieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Militärflugplätze in Jagel bei Schleswig und Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Diese bieten genug Platz, um andere Einheiten aufzunehmen. Damit das auch in Zukunft möglich ist, will Luftwaffen-Chef Ingo Gerhartz den Standort Hohn erhalten und möglicherweise wieder Maschinen dort stationieren. Entsprechende Pläne würden derzeit geprüft, entschieden sei aber noch nichts. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 06:00 Uhr

Boxclub-Besuch von Touré sorgt für Aufsehen

Ein Besuch von Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) bei einem Boxclub in Kiel vor zweieinhalb Wochen schlägt Wellen. Wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" schreibt, soll in dem Gebäude auch ein Boxpromoter aus dem rechtsextremen Spektrum einen Vereinssitz haben. Er war vor mehreren Jahren bei einer Box-Veranstaltung mit einem Nazi-Schriftzug auf einem T-Shirt aufgefallen. Mitglieder des Boxclubs beteuern gegenüber NDR Schleswig-Holstein, mit dem betreffenden Mann nichts zu tun zu haben, sondern lediglich dessen Gebäude zu mieten. Ein Sprecher der Ministerin bekräftigte zudem: Der Vermieter war weder in den Besuch eingebunden, noch anwesend. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 05:30 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken bei bis zu 10 Grad

Sonne und Wolken wechseln sich ab, vor allem an der See wird es sonnig, andernorts gibt es vereinzelt schwache Schauer. Die Temperaturen erreichen 7 bis 10 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 06:00 Uhr

