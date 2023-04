Stand: 02.04.2023 17:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Preetzer haben neuen Bürgermeister gewählt

Tim Brockmann von der CDU wird neuer Bürgermeister von Preetz (Kreis Plön). Bei der Wahl am Sonntag erhielt er 51,41 Prozent der Stimmen. Damit setzte er sich gegen Daniel Schlichting von der SPD durch, der auch von den Grünen unterstützt wurde. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,03 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 19:30 Uhr

Nebengebäude des Gemeinschaftskraftwerks Kiel gesprengt

Am ehemaligen Gemeinschaftskraftwerk Kiel (GKK) sind am Sonntagnachmittag Sprengungen durchgeführt worden. Es handelte sich laut GKK-Geschäftsführer Matthias Brock um sogenannte Schneidsprengungen an tragenden Teilen zweier Nebengebäude. Die beiden Gebäude - die zu großen Teilen aus Stahl bestehen - fielen in sich zusammen. Die Sprengungen des Schornsteins und des Kesselhauses werden laut dem Geschäftsführer später erfolgen. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 19:30 Uhr

Sieg in Gummersbach: THW Kiel neuer Spitzenreiter

Eine Woche nach der Gala gegen die Füchse Berlin hat sich Handball-Bundesligist THW Kiel die nächsten beiden Punkte hart erarbeitet. Die "Zebras" siegten am Sonntag mit 30:26 (12:10) beim VfL Gummersbach und sind nun neuer Tabellenführer. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 18:00 Uhr

Arved Fuchs plant neue Expedition in Nord- und Ostsee

Arved Fuchs will im Juni zu einer neuen Expedition starten - in die Nord- und Ostsee. Dabei will er nach Informationen von NDR 90,3 Regionen untersuchen, in denen es nur wenige Daten über den Zustand der Meere gibt. Im Juni soll es demnach mit dem Expeditionsschiff "Dagmar Aaen" losgehen. Dann startet er mit seiner Crew zunächst nach Osten: Nahe Bornholm sind eine Reihe von Messungen geplant - im Auftrag von wissenschaftlichen Instituten. Gemessen werden unter anderem Temperatur, Salzgehalt und das CO2 im Wasser. Die Daten sollen nahezu in Echtzeit an Land übermittelt werden. Anschließend führt die Route über den Skaggerrak in die Nordsee, nach Schottland, zu den Orkney-Inseln bis zu den Hebriden. Auch dort stehen Messungen an. Bei seiner Expedition will Fuchs erneut die Folgen des Klimawandels dokumentieren. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 17:00 Uhr

Negativserie von Holstein Kiel setzt sich gegen Arminia Bielefeld fort

Der Negativlauf von Holstein Kiel geht weiter. Der Fußball-Zweitligist unterlag am Sonntag im Holstein-Stadion vor 12.476 Zuschauern gegen Arminia Bielefeld mit 2:3 (1:2). Die Schleswig-Holsteiner sind dadurch seit fünf Spielen sieglos. Die Treffer für Kiel gelangen Steven Skrzybski (33.) und Holmbert Aron Fridjonsson (67.). Für Bielefeld trafen Frederik Jäkel (11.), Robin Hack (29.) sowie Masaya Okugawa (55.). Holstein rutscht dadurch auf den 10. Tabellenplatz ab. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 16:00 Uhr

Phoenix Lübeck verliert

In der Regionalliga Nord hat Phoenix Lübeck ebenfalls verloren. Die Lübecker unterlagen gegen die Kickers Emden mit 1:2. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 16:00 Uhr

Fahrgastverband zeigt sich optimistisch für Erhalt der Bäderbahn

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Schleswig-Holstein ist optimistisch, dass die Bahnverbindung zwischen Lübeck und den Strandbädern an der Lübecker Bucht erhalten werden kann. Zwei Infrastrukturunternehmen hätten gegenüber dem Verband angekündigt, sich auf eine Ausschreibung der Strecke durch die Deutsche Bahn zu bewerben, sagte der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann. Die Bahn - die die sogenannte Bäderbahn im Zuge einer Streckenverlegung wegen des Baus der Fehmarnbelt-Querung aufgeben will - müsse die Strecke bei einer geplanten Stilllegung ausschreiben. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 16:00 Uhr

Özdemir sichert Krabbenfischern Unterstützung zu

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) hat den norddeutschen Krabbenfischern erneut seine Unterstützung zugesichert. Wie schon vor rund einer Woche auf der Agrarministerkonferenz in Büsum betonte der Grünen-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, dass er gegen ein pauschales Verbot sei. Wissenschaftliche Untersuchungen würden zeigen, dass die Krabbenfischerei schonender für den Meeresboden sei als andere Fischereien. Die Krabbenfischer fürchten um ihre Existenz, weil die EU-Kommission bis 2030 ein Verbot von Grundschleppnetzen in Meeresschutzgebieten plant. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 10:00 Uhr

Auto überschlägt sich auf A7: Frau lebensgefährlich verletzt

Auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Flensburg und Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) hat sich am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr eine 50-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Die Frau war in Fahrtrichtung Süd unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto überschlug sich demnach mehrfach und landete etwa 40 Meter neben der Fahrbahn. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die 50-Jährige aus dem Fahrzeug. Sie kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Neben einem Rettungswagen kam laut Polizei auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle zum Einsatz. Die A7 war in dem Bereich in Fahrtrichtung Süden für etwa zwei Stunden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 10:00 Uhr

50.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand in Rabenkirchen-Faulück

Ein Dachstuhlbrand hat in Rabenkirchen-Faulück (Kreis Schleswig-Flensburg) am Sonnabend für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen kurz nach 15 Uhr am Nachmittag ausgebrochen. Sechs Feuerwehren waren bis zum frühen Samstagabend im Einsatz. Zwei Bewohner kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Den Schaden an dem Haus in der Schlachterstraße schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 08:00 Uhr

Auswärtssieg für SG Flensburg-Handewitt

In der Handball Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt am Samstagabend einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Beim Tabellenletzten ASV Hamm Westfalen gewannen die Flensburger mit 37:29. In der zweiten Bundesliga feierte der VfL Lübeck Schwartau mit 25:24 in Bietigheim den dritten Sieg in Folge. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2023 08:00 Uhr

Kiel: Tote Frau gefunden

Ein Anwohner hat am Freitagabend in Kiel die Leiche einer 45-Jährigen gefunden. Die Frau habe leblos in einem Keller in der Asmusstraße gelegen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Kiel am Sonnabend mit. Der Anwohner rief daraufhin den Rettungsdienst. Noch vor Eintreffen der Polizei versuchte ein 33-jähriger Anwohner sich den Angaben nach das Leben zu nehmen. Ob dies im Zusammenhang mit dem laut Mitteilung "gewaltsamen Tod" der Frau steht, ist bisher noch unklar. Kommissariate der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben demnach die Ermittlungen aufgenommen. Man stimme sich eng mit der Staatsanwaltschaft ab und sei aktuell auf der Suche nach Zeugen der Tat. Weitere Infos zu den Hintergründen wollen Staatsanwaltschaft und Polizei frühestens nach dem Wochenende herausgeben. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2023 19:30 Uhr

