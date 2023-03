Stand: 12.03.2023 11:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SH will Pläne zur Krankenhaus-Reform rechtlich prüfen

Schleswig-Holsteins Landesregierung will gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Bayern rechtlich prüfen, ob die Krankenhaus-Reformpläne der Bundesregierung verfassungsgemäß sind. Konkret geht es darum, ob die Pläne zu sehr in die Kompetenzen der Bundesländer eingreifen. Für Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin von der Decken (CDU) ist das der Fall. Die Reform greife massiv in die Krankenhausplanung der Länder ein. Außerdem sieht von der Decken zusätzliche Kosten auf die Länder zukommen. Die Pläne der Ampel-Koalition sehen vor, dass es künftig drei Versorgungsstufen für das Kliniknetz in Deutschland gibt. Das reicht von der wohnortnahen Grundversorgung bis hin zur Maximalversorgung in Unikliniken. Die drei Bundesländer haben nun ein Gutachten beauftragt. Von der Decken hofft, dass dieses Klarheit schafft, wer welche Kompetenzen bekommt und Kosten trägt. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2023 11:00 Uhr

Fliegerbombe in Hemmingstedt soll heute entschärft werden

In Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) wird heute Vormittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Fliegerbombe liegt nach Polizeiangaben nördlich der Raffinerie Heide. Nur wenige Anwohner sind betroffen. Seit kurz nach 10 Uhr ist allerdings die A23 zwischen den Abfahrten Heide-West und Albersdorf in beiden Richtungen gesperrt. Dadurch ist auch die Abfahrt Heide-Süd dicht, ebenso die B5 zwischen Heide und Hemmingsted. Für Autofahrer gibt es eine Umleitung über Lieth. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde laut Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Dithmarschen) auf einem Feld nahe des Pumpenhauses nördlich der Raffinerie Heide in Hemmingstedt lokalisiert. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2023 11:00 Uhr

Katholische Gemeinden müssen immer mehr Kirchen aufgeben

Zahlreiche katholische Pfarreien in Schleswig-Holstein müssen aus Kostengründen Gebäude aufgeben.Allein im Kreis Stormarn sollen in den kommenden Jahren fünf Kirchen schließen, so der Plan der Pfarrei St. Ansverus. Ein Schritt, der vielen Gemeinden noch bevorsteht: Jede zweite oder dritte Kirche könnte in den kommenden Jahren schließen, sagt Marco Chwalek, Sprecher des Erzbistums in Schleswig-Holstein. Der Grund: Die Gebäude zu erhalten, sei in vielen Fällen zu teuer, es gebe einen massiven Sanierungsstau. Zugleich kommen immer weniger Menschen in die Gottesdienste, oft ist in den Kirchen nur ein Bruchteil der Plätze besetzt. Entweihte Kirchen werden aber nicht zwangsläufig abgerissen, so der Sprecher. Sie könnten zum Beispiel als Kita oder Mensa weiter genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2023 10:00 Uhr

Mehrere Glätte-Unfälle auf der A7

Schneeschauer haben am Abend für mehrere Unfälle auf der A7 gesorgt: Betroffen war unter anderem der Abschnitt zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen (beide Kreis Segeberg). Nach Angaben der Polizeileitstelle hatte gegen 20.30 Uhr ein Autofahrer in Richtung Norden die Kontrolle über seinen Wagen verloren, er prallte rechts in die Leitplanke. Alle drei Personen im Auto blieben unverletzt. Etwa eine halbe Stunde später verlor ein Autofahrer in der Gegenrichtung die Kontrolle über seinen Wagen. Er rutschte dabei von der linken Spur in den Graben. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Ein Kind, das ebenfalls im Wagen war, wurde laut Leitstelle leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2023 09:00 Uhr

Holstein Kiel spielt gegen Jahn Regensburg

In der 2. Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel heute Nachmittag Jahn Regensburg zu Gast. Die Kieler stehen aktuell mit 33 Punkten im sicheren Mittelfeld der Tabelle, konnten in den vergangenen fünf Partien aber nur einen einzigen Sieg erzielen. Dass es gegen den Abstiegskandidaten aus Regensburg einfach wird, erwartet Kiels Trainer Marcel Rapp nicht, er warnte davor, die Regensburger auf die leichte Schulter zu nehmen. Anpfiff ist heute um 13.30 Uhr. Der Hamburger SV kämpft zeitgleich in Karlsruhe um die Tabellenspitze. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2023 09:00 Uhr

Warnstreik im Norden: Keine Flüge am Montag

Am Montag müssen sich Flugreisende auch in Norddeutschland auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat das Sicherheitspersonal zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind davon unter anderem die Airports in Hamburg, Hannover und Bremen. Der Hamburger Flughafen kündigte an, wegen des Streiks von Sonntag- bis Montagabend alle 123 regulären Flüge zu streichen. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2023 18:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und regnerisch

Am Vormittag und im Tagesverlauf bleibt es bewölkt, ab dem Mittag fällt Schneeregen und Regen. Die Temperaturen erreichen 4 bis 6 Grad. Windig ist es vor allem an den Küsten. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2023 08:00 Uhr

