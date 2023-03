Stand: 11.03.2023 11:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A1 gesperrt - Umleitungsstrecke für Lkw zu eng

Für Auto- und Lkw-Fahrer auf der A1 gibt es neuen Ärger. Die Autobahn ist bei Reinfeld bis Montag gesperrt, weil dort eine Brücke abgerissen wird. Nun hat es gestern Abend einen Unfall auf der Umleitungsstrecke gegeben. Zwei Lastwagen sind in den Graben gerutscht, weil die Straße zwischen Westerau und Barnitz (Kreis Stormarn) zu eng ist. Lkw-Fahrer müssen jetzt weiträumig ausweichen. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2023 11:00 Uhr

Müllsammler unterwegs in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wird heute wieder Müll in der Natur gesammelt. An der Aktion "Unser Sauberes Schleswig-Holstein" beteiligen sich rund 250 Städte und Gemeinden im Land. Aufgerufen haben unter anderem Städteverband und Gemeindetag. Medienpartner ist NDR Schleswig-Holstein. Gesammelt wird von Privatleuten, Vereinen und Organisationen beispielsweise in den großen Städten, wie Kiel, Lübeck oder auch Norderstedt. Aber auch ganz kleine Gemeinden machen mit: zum Beispiel Neuenbrook im Kreis Steinburg oder Warnau im Kreis Plön. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2023 11:00 Uhr

Zwei Feuer im Raum Flensburg

Laut Rettungsleitstelle wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 21:30 Uhr zu einem Feuer in einer Autowerkstatt in Flensburg gerufen. Dort hatten zwei E-Roller sowie Möbel angefangen zu brennen. Verletzt wurde niemand. Etwa eine Stunde später musste die Feuerwehr nach Oeversee, im Kreis Schleswig-Flensburg, ausrücken. Dort hatte ein Carport gebrannt. Auch das Haus nebenan wurde beschädigt. Aber auch in Oeversee gab es keine Verletzten. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2023 10:00 Uhr

Kreispolitiker stoppen Fusion zwischen Imland-Klinik und Städtischem Krankenhaus Kiel

Eine mögliche Fusion zwischen dem Städtischen Krankenhaus in Kiel und der Imland Klinik ist vorerst gestoppt. Der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat am Abend einen Nachtragshaushalt abgelehnt. Damit wird die Fusion erstmal nicht mehr vorangetrieben. Ganz vom Tisch ist der Zusammenschluss damit aber nicht. Sollte bis Montag kein lukratives Angebot von den beiden privaten Interessenten eingehen, kann der Kreis nochmal auf das Kieler Angebot zurückkommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2023 09:00 Uhr

Wetter: Sonne, Schauer und Schnee

Heute gibt es neben heiteren Abschnitten von der Nordsee her Schauer, teils mit Schnee, der zum Abend hin über das Lauenburgische abzieht. Auf Fehmarn sowie in Ostholstein scheint am meisten die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Geesthacht, 5 Grad in Eckernförde bis 6 Grad auf Amrum. Dazu weht ein mäßiger Westwind mit starken bis stürmischen Böen. Abendtemperatur um 18 Uhr: 2 Grad in Großenbrode und 3 Grad in Nortorf.

