Stand: 07.03.2023 07:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Leiche auf dem Balkon: Mann aus Husum vor Gericht

Der gewaltsame Tod einer 71-Jährigen in Husum (Kreis Nordfriesland) im vergangenen September beschäftigt von heute an das Landgericht in Flensburg. Die Polizei hatte ihren Leichnam auf dem Balkon der Wohnung ihres getrennt lebenden Ehemannes gefunden. Der Mann hatte nachts selbst einen Notruf abgesetzt. Von der Leiche erzählte er aber laut Polizei nichts. Stattdessen behauptete der damals 63-Jährige, er sei überfallen worden. Die Schnittwunden deuteten auf einen Suizidversuch hin. Er kam ins Krankenhaus. Die Beamten verzichteten darauf, die Wohnung näher zu untersuchen. Das geschah dann erst am folgenden Mittag, nachdem seine getrennt lebende Ex-Frau vermisst gemeldet wurde. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:00 Uhr

Noch immer Probleme auf Erixx-Bahnstrecke

Erneut werden Zugausfälle und Verspätungen auf der Bahnstrecke Kiel - Lübeck gemeldet. In der vergangenen Nacht lief nicht alles reibungslos. Eigentlich sollten die Züge laut dem neuen Bahnbetreiber Erixx seit gestern wieder im Regelbetrieb fahren. Allerdings laufen zurzeit nachts Bauarbeiten auf der Strecke. Deshalb müssen Fahrgäste auch in der kommenden Nacht noch mit Problemen rechnen. Erixx setzt Ersatzbusse ein. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:00 Uhr

SH hilft weiterhin den Erdbeben-Regionen

Einen Monat nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien werden noch immer Todesopfer aus den Trümmern geborgen. Mehr als 50.000 Menschen kamen ums Leben. Unterstützung für die Betroffenen vor Ort kommt weiterhin auch aus Schleswig-Holstein. Mit winterfesten Zelten, Heizungen und Zubehör im Gepäck haben sich vor gut zwei Wochen zum Beispiel Helfer des Deutschen Roten Kreuzes von Schwentinental (Kreis Plön) aus auf den Weg in die Türkei gemacht. Und auch zahlreiche private Initiativen unterstützen beim Einsatz vor Ort oder sammeln für die Betroffenen. Bei einem Benefiz-Fußballspiel in Lübeck waren erst in der vergangenen Woche mehr als 37.500 Euro zusammengekommen. Auch der Verein Inter Türkspor Kiel hat rund 27.500 Euro gesammelt. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 06:00 Uhr

Asylantrag abgelehnt: Tausende in SH ausreisepflichtig

In Schleswig-Holstein waren im vergangenen Jahr fast 12.400 Ausländer ausreisepflichtig. Der Grund: Ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In den Irak müssten demnach die meisten Menschen zurück. Allerdings hatten von den abgelehnten Asylbewerbern die meisten eine Duldung, weil die Ausreise unmöglich war, etwa aus humanitären Gründen. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 07:00 Uhr

Sütterlin-Waack: Neumünster ist Schwerpunkt der rechten Szene

Neumünster ist laut Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack momentan ein Schwerpunkt der rechtsradikalen Szene. Der CDU-Politikerin zufolge liegt das daran, dass in der Ratsversammlung zwei Menschen für die NPD sitzen - Menschen mit rechtsradikalem Gedankengut würden Menschen um sich scharen. Am Wochenende hatte die Polizei ein Konzert mehrerer Rechts-Rockbands in einer Gartenkolonie in Neumünster verhindert. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 06:00 Uhr

Holtenauer Hochbrücken werden saniert

Die Sanierung der Holtenauer Hochbrücken über den Nord-Ostsee-Kanal soll beginnen. Nach der Kollision eines Frachters mit der Olympiabrücke hat eine Brunsbütteler Baufirma bereits mit den Vorarbeiten begonnen. Die Kosten werden auf gut 3,4 Millionen Euro geschätzt - Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Torsten Conradt, wollen sich heute Nachmittag über die Arbeiten informieren. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 06:00 Uhr

Frauen verdienen auch in SH weniger als Männer

Frauen bekommen in Schleswig-Holstein nach wie vor weniger Gehalt als Männer. Das zeigen Zahlen des Statistikamtes Nord, die zum heutigen sogenannten Equal Pay Day veröffentlicht wurden. Demnach bekamen Frauen im vergangenen Jahr 18,92 Euro brutto pro Stunde - Männer dagegen 21,50 Euro. Als Grund wird unter anderem genannt, dass fast die Hälfte aller Frauen in Schleswig-Holstein in Teilzeit arbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 06:00 Uhr

Kiel: Mieter schließen sich gegen LEG zusammen

Unter dem Motto "Kieler Sprotten gegen Miethai" haben sich 80 Mieterinnen und Mieter gegen das Düsseldorfer Immobilienunternehmen LEG zusammengeschlossen. Sie bemängeln den Sanierungsstau der Mietshäuser und das Verhalten des Immobilienunternehmens. Die Rede ist unter anderem von Wasserschäden und Rattenplagen. Hinzu kämen falsche Nebenkostenabrechnungen und ungerechtfertigte Mahnungen. Die Bewohner der Wohnungen fühlen sich von dem Unternehmen allein gelassen. Die Initiative hat daher nun einen offenen Brief mit ihren Forderungen an die LEG verfasst. Sie hoffen, sich bald mit den Verantwortlichen an einen Tisch setzen zu können. Das Unternehmen LEG teilte mit, dass alle genannten Vorwürfe bekannt seien und man mit den Mietern jeweils im Austausch stehe. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 06:30 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken und Sturm

Vormittags ist es heiter bis wolkig, dazu weht ein stürmischer und böiger Wind. Am Nachmittag scheint dann die Sonne. Der Wind nimmt im Laufe des Tages ab. Die Temperaturen steigen auf maximal drei Grad in Mönkeberg (Kreis Plön) und Struckum (Kreis Nordfriesland).

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2023 | 08:00 Uhr