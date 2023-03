Stand: 05.03.2023 10:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erleichterung bei Abschlussprüfungen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein und 13 weiteren Bundesländern soll es Erleichterungen bei den Abschlussprüfungen der Schulen geben. Das berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Umfrage bei allen Kulturministerien und Landesregierungen. So sollen die Schüler bei schriftlichen Prüfungen 30 Minuten Zeit zusätzlich bekommen. Nur Rheinland-Pfalz verzichtet demnach auf die nochmalige Nutzung von Sonderregelungen wegen der Corona-Pandemie. Hessen hat noch keine Entscheidung getroffen. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2023 11:00 Uhr

Handball: Heimpartien bei THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt

Im Kampf um Meisterschaft und Champions-League-Qualifikation stehen der THW Kiel und die SG Flensburg Handewitt in ihren Heimpartien am Sonntag unter Zugzwang. Die Zebras treffen heute auf den DHfK Leipzig. Flensburg Handewitt tritt gegen den HSV Hamburg an. Anpfiff ist um 16.05 Uhr. Bis zum Saisonende in der Handball-Bundesliga sind es noch 14 Spieltage. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2023 11:00 Uhr

Unfall auf A1 mit mehreren Verletzten

Auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und dem Kreuz Lübeck hat sich am Sonntagmorgen ein Auto überschlagen. Laut Polizei wurden mehrere Menschen verletzt. Das Auto prallte gegen die Mittelleitplanke. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt. Die Autobahn war in dem Bereich eineinhalb Stunden zum Teil voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2023 10:00 Uhr

Rechte Randale gegen Polizei bei Konzert in Neumünster

Ein Großaufgebot der Polizei hat in der Nacht zu Sonntag ein geplantes Konzert mehrerer Rechtsrock-Bands in einer Gartenkolonie in Neumünster verhindert. Die Beamten wussten nach eigenen Angaben schon im Vorfeld von dem geplanten Konzert und wollten es verhindern. Nach einer Aufforderung das Gelände zu verlassen, verschanzten sich etwa 100 der insgesamt knapp 400 Teilnehmenden im Vereinsheim der Gartenkolonie. Sie bewarfen die Einsatzkräfte mit Bierdosen, Stühlen und einem Feuerlöscher und richteten erheblichen Sachschaden an. Zur Verstärkung der Polizei Neumünster kamen die Bundespolizei und Hundeführer. Um kurz vor 2 Uhr wurde das Konzert schließlich geräumt. Mehrere Anzeigen wurden erstattet, darunter auch wegen schweren Landfriedensbruchs. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2023 08:00 Uhr

SH plant weitere ÖPNV-Tickets

Schleswig-Holstein plant neben dem 49-Euro-Ticket weitere Angebote für den ÖPNV. Es werde weiterhin ein Jobticket geben und ein Angebot für Studierende, teilte das Verkehrsministerium mit. Zuvor hatten die Lübecker Nachrichten darüber berichtet. Das Ticket für Studierende werde es zunächst als Upgrade-Modell zum Deutschlandticket, wie das 49-Euro-Ticket offiziell heißt, geben, hieß es. Wie das genau aussehen soll, ist aber noch unklar. Das Deutschlandticket für Busse und Bahnen soll vom 1. Mai an gelten. Vorgesehen ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abo. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2023 16:00 Uhr

Zweiter Schritt in Richtung Stadtbahn in Kiel

Im Kieler Rathaus ging es am Sonnabend um das Thema Stadtbahn. In einem ersten Schritt sei festgelegt worden, wo die Straßenbahn entlang fahren soll, sagte Chefplaner Christoph Karius. Jetzt gehe es darum, den Platz von Fassade zu Fassade konkret aufzuteilen für Fußgänger, Rad- und Autofahrer, Parkplätze und Bepflanzung. Dabei sind auch Termine vor Ort mit den Bürgern entlang der Strecke geplant. Bis Ende 2024 sollen diese Planungen abgeschlossen sein. Ab 2030 soll dann mit dem Bau der Stadtbahn begonnen werden. Die erste Linie in Richtung Universität könnte laut Stadt 2033 in den Betrieb gehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2023 13:00 Uhr

Bahn: Richtung Hamburg geht's ab Pinneberg nur per S-Bahn

Bis zum 18. März wird der Pinneberger Bahnhof zur Endstation für alle Regionalzüge, die Richtung Hamburg unterwegs sind. Weiterfahren nach Hamburg geht dann nur mit der S-Bahn. Laut Nordbahn soll diese in dem Zeitraum zwar doppelt so oft fahren - Pendlerinnen und Pendler werden aber eine doppelt so lange Fahrzeit haben. Die Regionalzüge fallen in den kommenden Wochen unter anderem deshalb aus, weil in Hamburg Vorarbeiten für den neuen Fern- und Regionalbahnhof Altona stattfinden. Auch bei der AKN finden Bauarbeiten an einem Stellwerk statt. Deshalb ist von Sonntagabend an für mehrere Stunden der komplette Zugverkehr auf den AKN Linien eingestellt. Hier soll es einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2023 08:00 Uhr

Wetter in SH: meist bewölkt

Am Nachmittag werden besonders vom Herzogtum Lauenburg über Stormarn bis nach Dithmarschen viele Wolken und noch einzelne Schauer erwartet, teils als Schneeregen. Insgesamt bleibt es jedoch häufiger trocken und hin und wieder etwas sonnig. Von Nordfriesland und Angeln bis nach Ostholstein überwiegend trockener Wechsel aus Sonne und Wolken, zur Ostsee hin ist abschnittsweise auch länger Sonnenschein möglich. Höchstwerte 3 Grad in Büsum bis 5 Grad in Leck. | NDR Schleswig-Holstein 05.03.2023 06:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.03.2023 | 11:00 Uhr