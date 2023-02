Stand: 27.02.2023 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bürgermeisterwahl in Grömitz: Rieke macht das Rennen

Der 44-jährige Sebastian Rieke ist neuer Bürgermeister der Ostseegemeinde Grömitz (Kreis Ostholstein). Der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft Grömitz erhielt laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 57,74 Prozent der Stimmen. Rieke setzte sich gegen seinen Herausforderer Hendrik Wozniak durch. Der 53-jährige Unternehmer, der vom CDU-Ortsverband nominiert wurde, kam auf 42,26 Prozent Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Verwaltungsgemeinschaft Grömitz bei 42,47 Prozent - 6.200 Menschen durften ihre Stimme abgeben. Der derzeitige Bürgermeister Mark Burmeister (parteilos) trat nach zwölf Jahren Amtszeit nicht erneut an. Am 31. Mai endet seine Amtszeit, danach übernimmt Sebastian Rieke die Amtsgeschäfte. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 06:00 Uhr

Feuer in Kählstorf im Kreis Herzogtum Lauenburg

In Kählstorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Abend das Dach eines Einfamilienhauses gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren neun Wehren und drei Löschzüge bis nach Mitternacht im Einsatz. Durch das Feuer wurde niemand verletzt, hieß es weiter. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über eine halbe Millionen Euro. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist im Moment noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 07:00 Uhr

Unfälle mit Verletzten auf A7 und A23

Gleich zwei Verkehrsunfälle hat es in der vergangenen Nacht im Süden des Landes gegeben. Auf der A7 fuhr um kurz vor 23 Uhr zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ein Auto auf einen überholenden Lastwagen auf. Der Fahrer des Autos wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Kurz darauf fuhr dann ein weiteres Auto in die Unfallstelle - dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Die A7 war in Richtung Norden für mehr als zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben Benzin und Öl aufnehmen. Etwa zur selben Zeit gab es auch einen Unfall auf der Autobahn 23 in Richtung Norden. Kurz vor der Abfahrt Hohenfelde (Kreis Steinburg) fuhr laut Polizei ein Fahrer ungebremst auf ein anderes Auto auf. Die Beamten stellten beim Unfallverursacher rund 2,5 Promille Alkohol im Blut fest. Der Fahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 07:00 Uhr

THW Kiel siegt beim TBV Lemgo Lippe

Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga dem Spitzenduo auf den Fersen. Am Sonntag setzte sich der Rekordmeister mit 28:22 (10:11) beim TBV Lemgo Lippe durch und ist weiterhin Tabellendritter. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 05:30 Uhr

Bahnverkehr bis Dienstag eingeschränkt

Bahnpendler müssen in den nächsten Tagen bei Verbindungen an der Ost- und Westküste mit Einschränkungen rechnen. Besonders betroffen ist die Bahnlinie RE72 auf der Strecke Kiel - Eckernförde. Da am Kieler Hauptbahnhof gebaut wird, fallen heute und morgen tagsüber viele Züge aus. Sie werden allerdings durch Busse ersetzt. Die Bauarbeiten laufen jeweils zwischen 7.30 Uhr und 19.45 Uhr. Auch auf der Strecke Hamburg-Westerland brauchen Bahnreisende erneut gute Nerven: Heute fallen - ebenso wie gestern - Verbindungen aus. Auch hier sind Bauarbeiten der Grund. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und einige Wolken

Heute scheint in Schleswig-Holstein überwiegend die Sonne. Einige Wolken zeigen sich aber auch am Himmel. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von fünf Grad in Preetz (Kreis Plön) und sieben Grad in Süderlügum (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 07:00 Uhr

