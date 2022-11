Stand: 20.11.2022 10:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

THW gewinnt Spitzenspiel

Der THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball Bundesliga übernommen. Der Rekordmeister gewann am Sonnabend das Spitzenspiel beim SC Magdeburg mit 34:33.Nach der 30:23-Führung des THW zehn Minuten vor dem Ende konnte der SC Magdeburg noch einmal aufholen, scheiterte aber knapp. Einen großen Anteil am THW-Sieg hatte Eric Johansson, der 22-Jährige erzielte acht Treffer. Ebenfalls stark spielte Patrick Wienczek, der die Abwehr zusammenhielt und im Angriff sechs Mal erfolgreich war. Mit dem Sieg verdrängt Kiel die Füchse Berlin von der Tabellenspitze. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2022 10:00 Uhr

Schnee in SH - aber keine Unfälle

In Teilen Schleswig-Holsteins ist am Abend und in der Nacht zum Sonntag Schnee gefallen, in Kiel zum Beispiel waren es etwa vier Zentimeter. Glättebedingte Unfälle wurden jedoch nicht gemeldet, teilten die Leitstellen der Polizei am Sonntagmorgen mit. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2022 09:00 Uhr

Oliver Kumbartzky ist neuer Landesvorsitzender der FDP

Die FDP Schleswig-Holstein hat einen neuen Landesvorstand. Auf einem Parteitag am Sonnabend in Neumünster wählten die Delegierten den 41-jährigen Oliver Kumbartzky an die Spitze. Er will die FDP unter anderem auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr vorbereiten, bei der die Partei die Anzahl der Mandate ausbauen will. Mit der schwarz-grünen Landesregierung ging der neue FDP-Landesvorsitzende hart ins Gericht, warf ihr vor, eine "Null-Bock-Koalition" zu sein. Zu Vize-Vorsitzenden wählten die Delegierten in Neumünster Landtagsfraktionschef Christopher Vogt, die Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen und die Bürgermeisterin Anne Riecke aus Hennstedt (Kreis Dithmarschen). Neuer Schatzmeister ist der ehemalige Staatssekretär Thilo Rohlfs. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2022 08:00 Uhr

Wetter: Vor allem an der Ostsee weiter Schneeschauer

Lockere und stärkere Bewölkung wechseln sich ab. Dabei gibt es immer wieder Schneeregen- und Schneeschauer, besonders kräftig sind sie an der Ostsee. Die Temperaturen liegen bei maximal 2 bis 4 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2022 08:00 Uhr

