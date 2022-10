Stand: 27.10.2022 07:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Darlehensprogramm für Unternehmen

Das Land Schleswig-Holstein plant ein Kreditprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen. Das bestätigte das Wirtschaftsministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. 200 Millionen Euro will die Landesregierung in diesem und im kommenden Jahr bereitstellen und so Unternehmen bei steigenden Energiekosten unterstützen. Anträge können ab kommenden Dienstag gestellt werden. Die Fördersumme richtet sich nach der Höhe der Energiekosten, die das betreffende Unternehmen im Vergleich zum vergangenen abgeschlossenen Geschäftsjahr mehr zahlen muss. Bis zu 750.000 Euro können beantragt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 07:00 Uhr

LKA warnt vor Internetbetrügern

Das Landeskriminalamt warnt vor Internetbetrügern, die aktuell schwer zu bekommende Waren wie Baustoffe, Brennholz oder auch Solaranlagen anbieten. Nach Angaben eines LKA-Sprechers locken viele Kriminelle inzwischen verstärkt auf Kleinanzeigen-Portalen mit solchen Artikeln, angeblich zu besonders günstigen Preisen. Oft lassen sich die Betrüger bezahlen, verschicken dann aber nicht die Ware. Interessenten sollten laut LKA beim Kauf in Kleinanzeigen-Portale genau prüfen, mit wem sie ein Geschäft eingehen wollen und Käuferschutzfunktionen nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 07:00 Uhr

Buchverlage in der Krise

Die Buchverlage in Schleswig-Holstein kämpfen mit sinkenden Absatzzahlen. Laut Börsenverein des deutschen Buchhandels haben die 36 regionalen Buchverlage seit Mai zehn bis 20 Prozent weniger verkauft als im Vorjahr. Gleichzeitig sind die Papier- und Produktionskosten stark gestiegen. Die Folgen: "Bücher werden zu Weihnachten und im Frühjahr teurer und die Verlage werden im kommenden Jahr weniger Bücher veröffentlichen", erklärt Volker Petri vom Börsenverein des Buchhandels. Unter anderem regionale Titel wären dann nicht mehr finanzierbar oder würden so teuer, dass es sich nicht verkaufen ließe, so Petri. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 06:00 Uhr

Illegaler Müllberg: Prozessauftakt in Norderstedt

Wegen des illegalen Müllbergs in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Mittwoch der Prozess vor dem Amtsgericht gestartet. Laut Staatsanwaltschaft sollen der ehemalige Geschäftsführer einer Transport- und Entsorgungsfirma und seine Tochter auf dem Gelände Gefahrenstoffe wie Asbest, Mineralwolle, Dachpappe und Weiteres ohne Genehmigung gelagert haben. Anschließend hatten sie das Gelände sich selbst überlassen und waren verschwunden. Sollte der 61-Jährige einräumen, dass er für den Müllberg verantwortlich ist, erwartet ihn eine Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren auf Bewährung, erklärte der Richter am Mittwoch. Das Verfahren gegen die Tochter wurde gegen Zahlung von 11.000 Euro im Vorfeld eingestellt. Das Gelände der ehemaligen Deponie soll geräumt werden, dafür stellt das Land rund vier Millionen Euro bereit. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 451,8

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 2.339 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 451,8 (Stand 26.10.). | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken bei 16 bis 19 Grad

Am Vormittag sowie im Tagesverlauf ist es im Norden wolkig, nach Süden sind auch größere Auflockerungen möglich. Dabei bleibt es meist trocken. Die Temperaturen erreichen 16 Grad auf den Inseln und 19 Grad im Hamburger Raum. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 06:00 Uhr

