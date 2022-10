Stand: 07.10.2022 08:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ironman: Schleswig-Holsteiner bleibt bei Debüt unter zehn Stunden

Der Ratzeburger Jonas Weller hat bei seiner Hawaii-Premiere in seiner Altersklasse (25 bis 29 Jahre) den 25. Platz unter 195 Teilnehmern belegt. Der 27-Jährige absolvierte die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen in unter zehn Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 15:40 Uhr

THW Kiel verliert in der Handball Champions League

In der Handball Champions League haben die Handballer vom THW Kiel am vierten Spieltag die zweite Niederlage kassiert. Beim polnischen Spitzenclub KS Vive Kielce unterlagen die "Zebras" am Donnerstagabend mit 37:40 (19:19). Den Ausschlag für den Sieg des Gastgebers gab in der Schlussphase ausgerechnet ein Ex-Kieler. Torhüter Andreas Wolf war nicht mehr zu überwinden, hielt unter anderem einen Siebenmeter. Durch das 37:40 fällt der THW in der Vorrunden-Gruppe B mit nun 4:4 Punkten auf den fünften Platz zurück. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:00 Uhr

AKN-Ersatzverkehr zwischen Kaltenkirchen und Neumünster

Zwischen Kaltenkirchen und Neumünster müssen Bahnfahrende ab Freitagabend mehr Zeit einplanen. Wegen Bauarbeiten sperrt die AKN für knapp zwei Wochen ein Teilstück der Linie A1. Es fahren keine Züge. Stattdessen setzt die AKN einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Dadurch dauert die Fahrt etwa eine halbe Stunde länger. Zwischen Bad Bramstedt und Bad Bramstedt Kurhaus fahren außerdem keine Busse, sondern Taxen. Nur Züge zum Shopping-Center Dodenhof fahren wie gewohnt. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:00 Uhr

Kritik an Entlastungsplänen für Kitas

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) will Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein entlasten. Dafür sollen unter anderem Aufstiegschancen verbessert und der Quereinstieg erleichtert werden. Die Arbeiterwohlfahrt, die in Schleswig-Holstein mehr 60 Kitas und Betreuungseinrichtungen betreibt, sieht den Vorstoß kritisch. Wenn es um frühkindliche Bildung gehe, brauche man fachlich gut ausgebildetes Personal, sagt der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in Schleswig-Holstein, Michael Selck. Jede helfende Hand sei ersteinmal gut. Menschen, die einen kurzen Lehrgang zum Thema Pädagogik machen, können aber nach seinen Worten keinen Erzieher, keine Erzieherin - und auch keine Sozialpädagogische Assistenz ersetzen. Auch für den kitapolitischen Sprecher der FDP, Heiner Garg, sind Quereinsteiger und Hilfskräfte eine wichtige Unterstützung - aber kein Ersatz für gut ausgebildete Fachkräfte. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:00 Uhr

Schöpfwerk Josenburg für eine Million Euro erneuert

Der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen hat für rund eine Million Euro das Schöpfwerk Josenburg erneuert. Techniker haben eine der beiden Pumpen ausgetauscht, die andere bekam einen neuen Motor. Sie waren seit mehr als 50 Jahren im Betrieb. Damit, so ein Verbandssprecher, sei das Schöpfwerk leistungsfähiger und die Region werde bei Sturmfluten sicherer. Das Schöpfwerk Josenburg steht nahe der Hochbrücke Brunsbüttel am Nord-Ostsee Kanal und ist für die Entwässerung einer Fläche von 1100 Hektar zuständig. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Lage am Flughafen Hamburg normalisiert sich

Nach dem Pilotenstreik bei Eurowings normalisiert sich der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen wieder. Zum Ferienbeginn am Freitag wurden laut Webseite des Flughafens keine Flüge der Lufthansa-Tochter mehr gestrichen. Die Flughafenbetreiber rechnen bis Montag täglich mit bis zu 45.000 Reisenden und empfehlen zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Am Donnerstag waren dagegen wegen des Pilotenstreiks 72 der geplanten 96 Starts und Landungen von Eurowings-Maschinen annulliert worden. Tausende Passagiere mussten deshalb auf andere Flüge oder die Bahn ausweichen - oder ihre Reise verschieben. Die Piloten wollten mit dem Streik ihren Forderungen nach kürzeren Flugdienst- und längeren Ruhezeiten Nachdruck verleihen. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:00 Uhr

30 Jahre "Schüler helfen Leben"

Die Organisation "Schüler helfen Leben" hat gestern ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Festakt in Berlin gefeiert - auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther war als Festredner unter den mehr als 180 geladenen Gästen. Bei "Schüler helfen leben" tauschen Schülerinnen und Schüler einen Tag ihren Schulalltag gegen einen Arbeitsplatz und spenden ihren Lohn dann an den Verein. Mit den Spenden soll vor allem Bedürftigen in Krisenregionen geholfen werden. Mit dem verdienten Geld wurde 1998 beispielsweise ein Begegnungshaus in Jugoslawien aufgebaut. Was als spontane Hilfe begann, bringt mittlerweile bundesweit pro Jahr über 1,2 Millionen Euro an Spenden ein. Derzeit gehen diese vor allem an die Ukraine. Im Schnitt engagieren sich ca. 60.000 Schülerinnen und Schüler. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 490,7

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 4.347 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 06.10.) bei 490,7 (Vortag: 423,3). | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:00 Uhr

Wetter: Wolken und Sonnenschein bei 15 bis 18 Grad

Heute neben Wolken viel Sonnenschein, regional wolkig und weitgehend trocken. Maximal 15 bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee teils starker Südwestwind mit stürmischen Böen, auf den Inseln Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:00 Uhr

