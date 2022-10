Stand: 07.10.2022 10:19 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Autobrand in Bordelum

In Bordelum im Kreis Nordfriesland hat am Freitagmorgen ein Auto in einem Carport gebrannt. Die Feuerwehren aus Bordelum und Dörpum wurden um kurz vor 6 Uhr alarmiert. Das brennende Fahrzeug zogen Einsatzkräfte aus dem Carport und löschten es zügig. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurde niemand verletzt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Husumer Krabbentage haben begonnen

Husum feiert am Wochenende wieder die Krabbentage. Bereits am Freitag startete auf dem Marktplatz um den Trine-Brunnen ein dreitägiger Kunsthandwerkermarkt. "Wir haben 25-jähriges Jubiläum. Da haben wir gesagt, dass wir alles auf die Beine stellen, was Husum zu bieten hat", sagte Projektleiterin Kristin Hultzsch. So gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag und eine gemeinsame Ausstellung mit der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein zur Krabbenfischerei. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Pellworm: Fährbetrieb plant E-Fähre

Die Neue Pellwormer Dampfschifffahrtsgesellschaft hat nach Angaben des Reeders Sven Frener im Rahmen der Energiekrise rechtzeitig bestellt und ist für die kommenden zwei Jahre mit Diesel versorgt. Dennoch will die Reederei die Preise zum Jahreswechsel leicht erhöhen. Grund hierfür seien die gestiegenen Personalkosten. Für die Zukunft plant die Reederei für die kurze Strecke zwischen der Insel Pellworm und Nordstrand (beides Kreis Nordfriesland) eine strombetriebene Fähre, die ab 2030 die 35- bis 40-minütige Strecke zurücklegen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 16:30 Uhr

