Herbstferien-Beginn: Chaos am Flughafen Hamburg soll ausbleiben

Nach dem Streik der Piloten von Eurowings am Donnerstag normalisiert sich dort die Lage. Zum Start der Herbstferien in Schleswig-Holstein rechnet der Hamburger Flughafen mit vielen Passagieren. Die Flughafenbetreiber empfehlen rund zweieinhalb Stunden früher da zu sein. Noch früher bringe Abläufe durcheinander und könnte dann insgesamt zu Verzögerungen führen. Der Flughafen rät außerdem, wenig Handgepäck mitzunehmen, dann gehe es an den Sicherheitskontrollen schneller. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Hilfstransport aus Henstedt-Ulzburg auf dem Weg in die Ukraine

Aus Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg macht sich am Freitag ein weiterer Hilfstransport auf den Weg in die Ukraine. Es ist bereits der vierte seit Kriegsbeginn. Doch da es aber immer weniger Sachspenden gibt, mussten dieses Mal Hilfsgüter wie Wasser, Lebensmittel und Hygieneartikel eingekauft werden. Dies war laut dem Projekt "Henstedt-Ulzburg hilft" durch Geldspenden auch mehrerer Unternehmen möglich. Mehr als 23.000 Euro kamen zusammen. Der Lkw fährt nach Nord-Rumänien. Von dort werden die Spenden in die Ukraine gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Ersatzverkehr bei der AKN

Zwischen Neumünster und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) verkehren ab Freitagabend Busse statt Bahnen. Aufgrund von Bauarbeiten entfallen auf der Linie 1 zwei Wochen lang alle Zugfahrten. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. Für Fahrgäste bedeutet das etwa eine halbe Stunde mehr Fahrzeit und einen früheren Fahrtbeginn, denn: die Busse fahren eher als die Züge. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

