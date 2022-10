Stand: 07.10.2022 09:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Schöpfwerk Josenburg bei Brunsbüttel für eine Million Euro erneuert

Für rund eine Million Euro ist das Schöpfwerk Josenburg (Kreis Dithmarschen) erneuert und instandgesetzt worden. Der Fokus lag dabei auf den beiden Pumpen. So wurde eine Pumpe komplett ausgetauscht, die andere erhielt einen neuen Motor. Nach Angaben eines Sprechers des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen hatte die Leistungsfähigkeit der 50 Jahre alten Pumpen nachgelassen. Dank der Erneuerung, wird das Werk nicht nur leistungsfähiger es verbraucht auch weniger Strom. Und: Die Region werde bei Sturmfluten ein ganzes Stück sicherer. Das Schöpfwerk Josenburg steht nahe der Hochbrücke Brunsbüttel am Nord-Ostsee Kanal. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Studie zur Zukunft der Sportstätten

Im Rahmen einer kreisübergreifenden Pilotstudie haben die Sportverbände der Kreise Dithmarschen, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde untersucht, wie die Bürger Sport treiben. Die Ergebnisse wurden jetzt in einem Gutachten zusammengefasst. Grundlage sind 1.140 Fragebögen. Ergebnis: Die Bürger fahren am liebsten Rad oder gehen spazieren. Fußball steht auf Platz 6. Die Befragten wünschen sich mehr Radwege und eine Modernisierung von Sporthallen und Plätzen. Das Gutachten kommt zu 48 Handlungsempfehlungen für Vereine, Schulen und Kitas. So sollten die Schulen intensiver mit Sportvereinen kooperieren. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Speicherkoog: Bürgerbegehren gegen Ferienhäuser

Gegen ein Bauprojekt von 70 Ferienhäusern im Speicherkoog - nahe des Meldorfer Hafens (Kreis Dithmarschen) - hat eine Bürgerinitiative ein Bürgerbegehren gestartet. Die notwendigen 800 Unterschriften wurden von der Initiative jetzt dem Amt in Mitteldithmarschen übergeben. Die geplante Siedlung störe Vögel und andere Tiere im Naturschutzgebiet, so eine Sprecherin. Das Begehren liegt nun zur Prüfung bei der Kommunalaufsicht. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 16.30 Uhr

