Pilotenstreik: Flugbetrieb in Hamburg normalisiert sich Stand: 07.10.2022 08:50 Uhr Nach dem Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings normalisiert sich die Lage am Hamburger Flughafen wieder. Am Donnerstag waren 72 Starts und Landungen ausgefallen.

Am Freitagmorgen dann waren auf der Internetseite des Hamburger Flughafens keine Eurowings-Flüge mehr gestrichen. Die Passagiere dürfte das freuen, denn am Wochenende beginnen die Herbstferien.

Der Airport rechnet während der zweiwöchigen Ferien mit einem besonders hohen Andrang. Demnach werden täglich bis zu 45.000 Fluggäste erwartet. An den stärksten Reisetagen sind etwa 165 Starts und 165 Landungen geplant. Deshalb rät der Flughafen allen Reisenden, zwei bis drei Stunden vor Abflug an den Terminals zu sein. Diese öffnen schon um 3.15 Uhr und damit extra eine halbe Stunde früher, um den erwarteten Ansturm gut bewältigen zu können.

Videos 2 Min Pilotenstreik Eurowings: 72 Verbindungen in Hamburg betroffen Trotz Streik-Ankündigung sind Passagiere im Terminal 1 gestrandet. Weitere Streiks sind vorerst nicht geplant. 2 Min

72 Flüge in Hamburg gestrichen

Am Donnerstag waren in Hamburg wegen des Pilotenstreiks 72 der geplanten 96 Starts und Landungen von Eurowings-Maschinen annulliert worden. Tausende Passagiere mussten auf andere Flüge oder die Bahn ausweichen - oder ihre Reise verschieben. Am Hamburger Flughafen machte sich der Streik nicht allzu sehr bemerkbar. Die meisten Passagiere seien gut über die Streiklage informiert gewesen und entsprechend gar nicht erst zum Flughafen gekommen, hatte eine Sprecherin gesagt.

Streik betrifft Eurowings Deutschland

Vom Streik betroffen waren den Angaben zufolge ausschließlich Flüge von Eurowings Deutschland, nicht die der österreichischen Tochter Eurowings Europe. Mithilfe von Flugzeugen von Partnergesellschaften habe bundesweit knapp die Hälfte der rund 500 geplanten Flüge absolviert werden können.

Streit über Tarifvertrag

Die Vereinigung Cockpit hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag bei Eurowings gescheitert seien. Zentrale Forderungen der Piloten sind die Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten und längere Ruhezeiten. Eurowings kritisierte den Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.10.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr