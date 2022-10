Stand: 07.10.2022 09:05 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Feuer in Kiel-Gaarden

Am Donnerstag ist die Feuerwehr zu einem Brand in der Werftstraße gerufen. Im zweiten Stock eines Gebäudes brannte es, die Flammen drohten sich auf den Dachstuhl auszubreiten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und auch eine Ausbreitung auf den Dachstuhl verhindern. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Das Gebäude stand leer - niemand wurde verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Industrie-Konferenz in Kiel

In Kiel hat am Donnerstag die erste Industrie-Konferenz stattgefunden. Vertreter aus Wirtschaft und Politik berieten, wie der Wirtschaftsstandort Kiel gestärkt werden könnte. Ein Fokus lag auf der Rüstungsindustrie in der Stadt. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte, Kiel könnte von der Bundeswehr-Modernisierung profitieren. Auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sieht den Standort Kiel gut für die Zukunft aufgestellt. Eine Herausforderung sei es jedoch, die Fachkräfte in Kiel zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Info-Veranstaltung zur Kieler Stadtbahn

Ein Gutachten der Stadt hat ergeben, dass eine Stadtbahn besser für Kiel geeignet ist, als ein Schnellbus-System. Nun können sich alle Kielerinnen und Kieler an den Plänen beteiligen. Am Freitagabend gibt es eine Info-Veranstaltung zu den Stadtbahnplänen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

