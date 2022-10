Stand: 07.10.2022 09:36 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Probanden für Covid-Studie an der Universität Lübeck gesucht

Die Universität Lübeck sucht derzeit Probanden für eine neue Covid-Studie. Die Auswertungen sollen dazu beitragen, die für den Herbst und Winter erforderlichen Maßnahmen noch besser auf einzelne Risikogruppen abstimmen zu können. Außerdem wolle man so der Bevölkerung in Schleswig-Holstein ein Feedback geben, wie hoch der Anteil der Personen sei, die möglicherweise auch ohne Symptome in den vergangenen Monaten Kontakt zu dem Virus hatten, hieß es. Alle Schleswig-Holsteiner im Alter von 18 bis 85 Jahren sind, unabhängig von Vorimpfung oder durchgemachter Infektion, zur Studienteilnahme eingeladen. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Corona-Impfzentren haben freie Kapazitäten

Seit zwei Wochen wird der angepasste Auffrisch-Impfstoff von BionTech gegen das Coronavirus auch an unter 60-Jährige verimpft. In den Impfzentren im Land gibt es noch viele freie Termine. Diese können über impfen-sh.de gebucht werden. Die Hausärzte hingegen sind zum Teil ausgelastet und Impftermine werden mit langen Wartezeiten von teilweise einem Monat vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Ver.di kündigt Busfahrerstreik für die kommende Woche an

Im Tarifstreit im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein hat die Gewerkschaft ver.di für die kommende Woche einen fünftägigen landesweiten Warnstreik angekündigt. Betroffen sind private Anbieter wie zum Beispiel die Autokraft, die im Kreis Ostholstein unterwegs ist. Der geänderte Fahrplan während des Streiks soll auf der Webseite der Regio Bus Nord veröffentlicht werden. Die Busse vom Stadtverkehr Lübeck sind nicht vom Warnstreik betroffen - sie fahren nach Plan. Ver.di verhandelt für etwa 1.900 Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert, dass die Tarife um fast zwei Euro pro Stunde angehoben werden. Die Arbeitgeberseite hält das für überzogen. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

Neue Ausstellung im Günther-Grass-Haus

Die Ausstellung "Indienbilder von Mutter Teresa bis Günter Grass" wird am Freitag um 18 Uhr im Günter-Grass-Haus in Lübeck eröffnet. Die Ausstellung thematisiert unterschiedliche Sichtweisen auf Indien von deutschen Reisenden in verschiedenen Jahrhunderten, wie die Lübecker Museen mitteilten. Zur Eröffnung diskutieren ZDF-Journalistin Shakuntala Banerjee und der ehemalige deutsche Indien-Botschafter Walter Lindner. Die Sonderausstellung läuft bis zum 15. Februar 2023. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2022 08:30 Uhr

