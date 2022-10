Stand: 06.10.2022 07:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 423,3

Am Mittwoch haben die Gesundheitsämter 4.100 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt von 361,5 auf 423,3. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurde laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle ein neuer Todesfall registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt damit bei 2.906. Die höchste regionale Inzidenz hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 630 (Vortag: 493,0), die niedrigste hat der Kreis Pinneberg mit 274,9 (Vortag: 264,8). | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08.30 Uhr

Keine Fähren von Büsum nach Helgoland

Die Personenfähren von Büsum nach Helgoland fallen heute wegen des schlechten Wetters aus. Bereits gekaufte Fahrkarten können nach Angaben der Reederei Cassen Eils im Service-Büro umgebucht werden. Außerdem beendet der Katamaran Nordlicht seine Fahrten von Cuxhaven nach Helgoland ab sofort. Die Reederei erklärte, Wind und Wetter sowie die gestiegenen Energiekosten hätten zu der Entscheidung geführt. Gültige Tickets können auf die Fähre MS Helgoland umgebucht werden. Eigentlich hätte der Katamaran seine Fahrten in diesem Jahr zum 1. November beendet. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08.00 Uhr

500.000 Euro Schaden bei Feuer in Fabrikhalle

In Kaltenkirchen im Kreis Segeberg hat es am Mittwochabend in einer Fabrikhalle gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Rund 100 Kräfte der Feuerwehr waren bis Mitternacht im Einsatz, verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Restaurant und ein Wohnhaus in der Nähe seien vorsichtshalber geräumt worden, erklärt Frederic Jung von der Feuerwehr Kaltenkirchen. Die Halle gehört seinen Angaben zu Folge zu einem Betrieb, der Teebeutel herstellt. Eine der Produktionsmaschinen habe Feuer gefangen. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 07.00 Uhr

Kind stirbt bei Verkehrsunfall in Schenefeld

In Schenefeld im Kreis Steinburg ist am Mittwochabend ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind an einer Fußgängerampel von einem Sattelzug erfasst und rund 200 Meter mitgeschleift. Der Junge starb noch an der Unfallstelle. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 06.00 Uhr

Pilotenstreik: Auch in Hamburg fallen Flüge aus

Wegen eines Warnstreiks der Eurowings-Piloten fallen heute in Hamburg 72 Flüge der Lufthansa-Tochter aus. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte zu dem 24-stündigen Ausstand aufgerufen. Die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag seien gescheitert, hieß es zur Begründung. Eurowings kritisiert den Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 06.00 Uhr

Studie zu Gefahren für Vögel durch Offshore-Windparks

Brachvögel überfliegen die Ostsee auf ihrem Zug in Richtung Russland oder Finnland zu einem Großteil auf der Höhe von Offshore-Windrädern. Eine neue Studie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel belegt, dass die Zugvögel besonders im Frühjahr deutlich niedriger fliegen, als zunächst angenommen - häufig auf einer Höhe von etwa 60 Metern. Die Forscher wollen nun herauszufinden, ob die Tiere Ausweichreaktionen erlernen können, wenn sie Windpark-Gebiete durchqueren. Inwiefern die geringe Flughöhe tatsächlich zu häufigeren Kollisionen zwischen Zugvögeln und Rotorblättern führt, ist noch nicht geklärt. Vogelschlag ist über dem Meer nur sehr schwer nachweisbar. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 8.30 Uhr

NDR: Gericht untersagt Verdachtsäußerungen

Das Landgericht Hamburg hat in mehreren Entscheidungen Verdachtsäußerungen des "Business Insider", der "Bild"-Zeitung und des Magazins "Stern" in Bezug auf den NDRals unzulässig beanstandet. Die Berichterstattung des "Stern" über einen angeblich zurückgehaltenen Film aus dem Landesfunkhaus Schleswig-Holstein über Verschickungskinder hat sich danach in wesentlichen Punkten als falsch herausgestellt. Auch die im "Business Insider" und in der "Bild"-Zeitung gegen die Chefin des Landesfunkhauses Hamburg erhobenen Vorwürfe der Vetternwirtschaft sind falsch. Weder Springer noch Gruner + Jahr konnten vor Gericht genügend Beweise für die erhobenen Verdächtigungen vorlegen. Das Landgericht Hamburg hat im Rahmen einstweiliger Verfügungen untersagt, die Behauptungen zu wiederholen und zu verbreiten. Die entsprechenden Passagen müssen die Verlage nun aus allen Veröffentlichungen entfernen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 20.00 Uhr

Wetter: Windig und bewölkt bei 16 bis 18 Grad

An Morgen und im weiteren Tagesverlauf bleibt es wechselnd bewölkt, insbesondere an der Nordseeküste sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 18 Grad. Es bleibt weiterhin windig, an den Küsten auch mit stürmischen Böen.

