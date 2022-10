Stand: 05.10.2022 09:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Comic zum Schutz für Kinder und Jugendliche

Der Kreis Pinneberg will Kinder und Jugendliche mit einem Comic vor übergriffigem Verhalten von Erwachsenen schützen. Das kleine Heft hatte vor gut anderthalb Jahren beim Bundeswettbewerb "Sterne des Sports" den Publikumspreis gewonnen. Erarbeitet hatte es Jana Glindmeyer vom Sportverein Vfl Pinneberg. In der Broschüre werden verschiedene Szenen gezeigt, in denen Erwachsene mit Kindern unangemessen umgehen. Die Kinder und Jugendlichen sollen ermutig werden, darüber zu sprechen, wenn sie sich in ähnlichen Situationen unwohl fühlen. Der Comic wurde nun überarbeitet und soll vermehrt eingesetzt werden, wie Glindmeyer sagte. Auch viele andere Vereine wollten die Broschüre bei ihren Kinder- und Jugendschutz-Projekten einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um Norderstedter "Koks-Taxis" erwartet

Im Prozess wegen bandenmäßigen Drogenhandels wird am Mittwoch am Landgericht Kiel das Urteil gegen vier der fünf Angeklagten erwartet. Es geht um die sogenannte Koks-Taxi-Bande. Fünf Anklagte sollen laut Staatsanwaltschaft in Norderstedt und Umgebung Drogen mit einer Art Lieferservice ausgefahren haben. Der geschätzte monatliche Umsatz lag in etwa bei 90.000 Euro. Die Angeklagten müssen mit Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahren rechnen. In einem ähnlichen Verfahren wurden bereits am Dienstag in Hamburg mehrere Männer verurteilt. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Wedeler Gambe-Spieler gewinnt Drostei-Preis

Der diesjährige Gewinner des Drostei-Preises des Kreises Pinneberg steht fest. Er heißt Hans-Georg Kramer und spielt seit Jahrzehnten erfolgreich Gambe. Das Streichinstrument ist so groß wie ein Cello und wird auch als Kniegeige bezeichnet. Der Preisträger ist 70 Jahre alt, wohnt in Wedel, ist international anerkannt und tritt auch immer wieder im Kreis Pinneberg auf. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird am 6.November feierlich überreicht. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

