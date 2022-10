Stand: 05.10.2022 10:56 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Kassenärzte protestieren gegen Pläne Lauterbachs

Ob in Lübeck, Ostholstein oder im Lauenburgischen: Einige Arztpraxen könnten am Mittwoch geschlossen bleiben. Damit wollen die Ärzte gegen Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) protestieren. Dieser will den Kassenärzten einen Teil ihrer Honorare streichen, weil die Krankenkassen wegen hoher Kosten ins Minus rutschen. Konkret plant Lauterbach, die sogenannte Neupatienten-Regelung zu kippen. Kassenärzte würden dann für neue Patienten weniger Geld bekommen. Wer am Mittwoch ohne Termin zum Arzt will, sollte sich vorher erkundigen, ob die Praxis überhaupt geöffnet ist. Die Notversorgung läuft über Notfallpraxen und den Arztruf 116 117. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Verfolgungsjagd durch Lauenburg

Als Polizisten am Sonntag in Lauenburg (Keris Herzogtum Lauenburg) den Fahrer eines Kreinkraftrads kontrollieren wollten, gab der Gas und flüchtete quer durch Lauenburg. Im Sägemühlenweg mussten laut Polizei fünf Fußgänger zur Seite springen, damit sie nicht überfahren wurden. In der Hafenstraße versuchten die Polizisten dann, das Kleinkraftrad zu stoppen. Dabei kollidierte der Roller mit dem Seitenspiegel des Streifenwagens und entkam. Der Fahrer fuhr anschließend über die B5 auf eine Grünfläche und weiter entlang am Kanal in Richtung Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Wenig später fanden niedersächsische Polizisten das Kleinkraftrad auf der anderen Elbseite im niedersächsischen Hohnstorf. Vom Fahrer fehlt bislang jede Spur. Wer Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Eutin: Traditionskaufhaus LMK könnte möglicherweise erhalten bleiben

Dort wo einst das ehemalige Traditionskaufhaus LMK in Eutin (Kreis Ostholstein) stand, könnte eventuell wieder ein Kaufhaus mit Vollsortiment öffnen. Der Ostholsteiner Anzeiger berichtet, dass sich die Kaufhaus-Familie Stolz für die Immobilie interessiere. Konkret ist demnach noch nichts. Geschäftsführer Martin Stolz bestätigt, dass Gespräche stattfinden würden. Eutin sei ein interessanter Standort. Stolz hat Filialen an 34 Standorten, unter anderem auf Fehmarn, in Heiligenhafen, Kellenhusen, Grömitz und Scharbeutz (alle Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.10.2022 | 08:30 Uhr