Stand: 05.10.2022 10:06 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stadtwerke-Schutzschirm stößt auf unterschiedliche Reaktionen

Der 250 Millionen Euro schwere Schutzschirm des Landes für die kommunalen Energieversorger kommt bei den regionalen Stadtwerken unterschiedlich an. Das Hilfspaket sei eine gute Sache, aber nur für kleinere Stadtwerke, meint der Sprecher der Stadtwerke Kiel, Sönke Schuster. Für größere reichten die Bürgschaften in maximaler Höhe von 20 Millionen Euro nicht aus. Daher sei der Schutzschirm des Landes ein sehr kleines Instrument, um mögliche Liquiditätsengpässe zu überbrücken, so Schuster. Die Stadtwerke Neumünster finden den Schutzschirm gut und wünschen sich, dass der Bund etwas Ähnliches plant. Nach Angaben der Landesregierung ist Schleswig-Holstein bislang das einzige Bundesland, dass einen solchen Schutzschirm auf den Weg bringt. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Suche nach Segler auf der Ostsee eingestellt

Die stundenlange Suchaktion auf der Ostsee nach einem vermissten Segler ist am Dienstagabend eingestellt worden. Rund sieben Stunden lang suchten Einsatzkräfte nach dem Mann. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) waren bis zu 15 Schiffe, drei Hubschrauber sowie ein Flugzeug im Einsatz. Auch Kräfte aus Dänemark waren an der Suche beteiligt. Der Mann wollte offenbar von Schleswig nach Kiel segeln, kam dort jedoch nicht an. Sein Boot wurde laut DGZRS Dienstagfrüh am Strand der dänischen Insel Aerö gefunden, eine Jacke des Mannes auf der Ostsee vor Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Von dem Segler fehlt nach wie vor jede Spur. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Dänisches Planungsbüro hat ÖPNV-Konzepte für Kiel geprüft

Ein dänisches Planungsbüro hat zwei Jahre lang die Kieler Infrastruktur untersucht, um herauszufinden, welches ÖPNV-System in der Landeshauptstadt am geeignetsten sein könnte. Konkret geht es um die Frage, ob künftig eine Straßenbahn oder Schnellbusse mit eigener Fahrspur durch Kiel fahren sollten. Die Ergebnisse der Analyse will Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Mittwochnachmittag vorstellen. Die Planungsexperten aus Dänemark haben zudem auch ein Streckennetz erarbeitet. Am Freitag um 18 Uhr gibt es zu dem Thema eine Info-Veranstaltung für Bürger mit anschließender Diskussionsrunde im Ratssaal des Rathauses. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.10.2022 | 08:30 Uhr