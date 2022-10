Stand: 05.10.2022 08:54 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg entwirft Energiesparplan für den Winter

Die Stadt Flensburg will über die Bundesvorgaben hinaus in diesem Winter Energie sparen. Das betrifft unter anderem öffentliche Gebäude, Schulen und Sporthallen. Kitas bleiben ausgenommen. Ein Entwurf wurde am Dienstag im Hauptausschuss vorgestellt. Die Bundesverordnung gibt nur vor, öffentliche Arbeitsräume weniger zu beheizen: Bei Tätigkeiten im Sitzen sollen es 19 Grad sein, bei schwerer körperlicher Arbeit 12 Grad. Nicht geregelt ist, was nachts und am Wochenende gilt, wenn die Büros leer sind. Hier schlägt die Flensburger Verwaltung 15 bis 17 Grad vor. Volkshochschule, Bibliotheken und Museen sollen wie Büros gehandhabt werden, wenn die Exponate es vertragen. Turnhallen sollen laut Entwurf auf 17 Grad reguliert werden. In Schulen soll es nach dem Unterricht runter auf 19 Grad gehen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Unternehmen aus Bredstedt baut Solarpark in Lausitz

Das Unternehmen GP Joule aus Reußenköge (Kreis Nordfriesland) ist beim Bau eines Solarpark-Projektes in der Braunkohle-Region Lausitz beteiligt. Dort ist nach Unternehmensangaben nun der zweite von drei Bauabschnitten fertig geworden. Zusammengenommen sollen die drei Standorte dort 300 Megawatt Spitzenleistung produzieren. GP Joule war dabei nach eigenen Angaben Generalunternehmer für Planung und Bau. Auch die Produktion von Wasserstoff ist dort geplant. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

