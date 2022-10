Stand: 05.10.2022 09:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sport Club Itzehoe beantragt weiteres Hilfspaket

Den Sport Club Itzehoe (Kreis Steinburg) plagen nach Angaben des Vorstandes neue Finanzsorgen: Der mit 4.000 Mitgliedern größte Sportverein der Region hatte im Zuge der Corona-Pandemie 800 Mitglieder und 100 Personen in Reha-Programmen verloren. 300 Mitglieder konnten zwischenzeitlich hinzugewonnen werden, aber angesichts steigender Energiepreise und der hohen Inflation gibt es momentan keine Prognose, wie sich die Situation entwickelt. Dem Verein fehlen aktuell rund 90.000 Euro. Daher hat der Club nach Angaben eines Vorstandmitglieds bei der Stadt Unterstützung in Höhe von 60.000 Euro beantragt. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Studie zum Zugverhalten der Brachvögel wird in Büsum vorgestellt

In Büsum (Kreis Dithmarschen) stellen Wissenschaftler des Forschungs- und Technologiezentrums Westküste am Mittwoch eine Studie zum Zugverhalten der Brachvögel vor. Dabei geht es darum, welchen Einfluss Offshore-Windkraftanlagen auf das Flugverhalten der Vögel haben. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Vögel ihre Flughöhe verändern. Über Land fliegen sie oft in mehreren Kilometern Höhe. Auf ihrem Weg Richtung Westrussland über der Ostsee reduzieren sie aber die Höhe und fliegen deutlich niedriger als angenommen - nämlich auf Turbinenhöhe. Da ein Großteil der Offshore-Anlagen im Zuggebiet der Brachvögel liegt, fordert das Forschungsteam, bei bestimmten Wetterlagen wie zum Beispiel Nebel, die Anlagen abzustellen. Um mehr Klarheit zu bekommen, haben die Forscher die Vögel mit GPS-Sendern ausgestattet. Diese Ergebnisse wollen sie nun in weiteren Untersuchungen auswerten. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

Landart-Projekt "Baumhüllen" wird im Husumer Schlosspark eröffnet

Im Husumer Schlosspark (Kreis Nordfriesland) soll am Mittwochnachmittag das Landart-Kunstprojekt "Baumhüllen" des Künstlers Wolfgang Buntrock aus Hannover eröffnet werden. Die aus Totholz zusammengesetzten Hüllen sollen an die Zeit erinnern, als Bäume den gesamten Kontinent bedeckten, und sich noch nicht den wachsenden Bedürfnissen der Menschen unterordnen mussten. Die Hüllen sind sechs bis acht Meter hoch und begehbar. Nach der Fertigstellung werden die Baumhüllen sich selbst überlassen und sollen sich als Teil des Lebenskreislaufs wieder selbst auflösen. Der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2022 08:30 Uhr

