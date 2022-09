Stand: 10.09.2022 10:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

VfB Lübeck siegt gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen

In der Fußball-Regionalliga bleiben die Lübecker auch nach dem siebten Saisonspiel ungeschlagen. Sie gewannen am Freitagabend gegen die zweite Mannschaft der Bremer mit 2:1. Knapp 2.800 Zuschauer waren der würdige Rahmen für ein Spiel auf hohem Niveau. Die Gäste aus Bremen hatten vor der Pause Pech mit einem Pfosten- und Lattenschuss. Nach dem Wechsel sorgten zwei Standardsituationen für die Vorentscheidung zu Gunsten des Gastgebers. Der späte Bremer Anschlusstreffer konnte am Spielausgang nichts mehr ändern. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2022 10:00 Uhr

CDU im Norden begrüßt Einführung der Frauenquote

Auf einem Bundesparteitag in Hannover haben die Delegierten beschlossen, dass bis 2025 die Hälfte der Vorstandsmitglieder ab Kreisebene Frauen sein sollen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (hatte auf dem Parteitag für die Quote geworben und sprach nach dem Beschluss von einem großartigen Zeichen. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2022 09:00 Uhr

Hamburger Hauptbahnhof bremst offenbar Verkehrswende

Verkehrsexperten im Norden kommen zu dem Schluss, dass sich die Probleme am Hamburger Hauptbahnhof mit steigenden Fahrgastzahlen potenzieren. Der Bahnhof werde immer mehr zum Nadelöhr in Norddeutschland, heißt es. Mehr Züge und mehr ÖPNV ist deswegen den Angaben zufolge im Norden teilweise nicht möglich. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert in dem Zusammenhang, dass die Verkehrsunternehmen ihr Angebot besser miteinander koordinieren. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2022 08:30 Uhr

Fußball: Holstein Kiel verliert gegen HSV

Im Nordduell hat Holstein Kiel am Freitagabend im heimischen Stadion gegen den Hamburger SV mit 2:3 verloren. Nachdem es zur Halbzeit 1:0 und zwischenzeitlich sogar 3:0 für Hamburg stand, kamen die Kieler in der Nachspielzeit dank Eigentor und Treffer von Fin Bartels noch an den Gegner heran, zum Sieg reichte es aber nicht. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH bei 214,6

Nach Angaben der Landesmeldestelle liegt die landesweite Inzidenz derzeit (Stand 9.9.) bei 214,6. Insgesamt wurden 834 neue Corona-Infektionen erfasst. Die höchste Inzidenz hat weiterhin die Stadt Neumünster mit 269,2, im Kreis Stormarn ist der Wert mit 185,0 am niedrigsten. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2022 08:00 Uhr

Kohlendioxid-Speicherung: Prien will offene Debatte - Opposition protestiert

Im Vorfeld des CDU-Parteitages in Hannover hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die auch CDU-Bundesvize ist, ein lang umstrittenes Thema wieder auf die Agenda gebracht: Die sogenannte CCS-Technik, bei der Kohlenstoffdioxid im Boden gespeichert wird. In der derzeitigen Lage müsse es eine Deutschland "technologieoffene" Debatte geben, sagte Prien dem "Flensburger Tageblatt". In Schleswig-Holstein hatten sowohl der Landtag als auch das Umweltministerium die unterirdische Speicherung von Kohlenstoffdioxid erst vor Kurzem abgelehnt. SPD und FDP kritisierten Priens Äußerungen. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 20:00 Uhr

Sperrungen auf der A210 am Wochenende

Autofahrer brauchen auf der A210 an diesem Wochenende viel Geduld. Weil auf der Fahrbahn Richtung Kiel eine Baustelle vorbereitet wird, ist die Straße laut Autobahn GmbH von Freitagabend an zwischen Schacht-Audorf und Rendsburg für zwei Tage gesperrt. Ende September bekommt die A210 in Richtung Kiel einen neuen Belag - einen sogenannten Flüsterasphalt. Der Verkehr muss deshalb über die Gegenfahrbahn umgeleitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 18:00 Uhr

Wetter in SH: Viele Wolken und gelegentlich Schauer

Heute gibt es im Land viele Wolken, zeitweise aber auch Sonnenschein. Dabei zunächst einzelne, am Nachmittag häufigere Schauer und vereinzelt teils kräftige Gewitter. Örtlich besteht Starkregengefahr. Am späten Abend von der Ostsee her häufiger trocken und Bewölkungsrückgang. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 20 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2022 08:00 Uhr

