Neue Corona-Impfstoffe: Erste Dosen können noch diese Woche in SH verabreicht werden

Zwei neue Corona-Impfstoffe sollen noch besser vor den aktuellen Virus-Varianten schützen. Die neuen Vakzine kommen von Moderna und Biontech. Am vergangenen Donnerstag hat die europäische Arzneimittelbehörde die Zulassung erteilt. Im Moment sieht es danach aus, dass bereits am Donnerstag oder Freitag die ersten Dosen in SH verimpft werden können. Spätestens ab übernächster Woche sollte nach Einschätzung des Hausärzteverbands dann genügend Impfstoff vorhanden sein. Wer den neuen Booster bekommen möchte, kann wie gewohnt zum Hausarzt, in einige Apotheken oder in eines der 15 Impfzentren gehen. Für den Besuch im Impfzentrum muss vorher online ein Termin vereinbart werden. Dr. Thomas Maurer vom Hausärzteverband empfiehlt, sich vorab beim Hausarzt beraten zu lassen, um zu klären, ob eine weitere Impfung tatsächlich nötig ist. Viele Faktoren würden dabei eine Rolle spielen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 07:00 Uhr

SH-Energiegipfel beginnt Diskussionen

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will am Dienstag mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden darüber sprechen, wie in Schleswig-Holstein weiter Energie gespart werden kann. Ziel ist es, den Energieverbrauch im Land um 20 Prozent zu senken. Auch Entlastungen für die Bürger sollen ein Thema beim Energiegipfel sein. Unternehmensverbände fordern zeitnahe Entlastungen für Betriebe, Thomas Losse-Müller (SPD) drängt insgesamt auf schnelle Entscheidungen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 06:00 Uhr

Mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen nach SH

700 bis 1000 Flüchtende aus der Ukraine kommen inzwischen wieder jede Woche in Schleswig-Holstein an. Die Zahlen sind so hoch wie zu Beginn des Krieges. Die landeseigenen Erstaufnahmen sind bereits deutlich überbelegt. Sozial- und Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) sagte NDR Schleswig-Holstein, sie tausche sich mit den Kommunen intensiv über noch freie Kapazitäten aus. Einen Aufnahmestopp wie in anderen Bundesländern gebe es aber derzeit nicht. Für die Ukrainer, die schon ein halbes Jahr hier sind, beginnen oft erst in diesen Wochen Sprach- und Integrationskurse. Nur einzelne Geflüchtete haben eine Arbeit. Und das, obwohl laut Jobcenter Flensburg die meisten durch eine Berufsausbildung qualifiziert wären. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 06:00 Uhr

Erneute Streiks bei der Lufthansa

Passagiere der Lufthansa müssen sich wieder auf Flugausfälle durch Streiks einstellen. Die Piloten kündigten an, Mittwoch und Donnerstag die Arbeit niederzulegen. Die Vereinigung Cockpit teilte mit, das Unternehmen könne den Streik noch abwenden, wenn es ein ernstzunehmendes Angebot im Tarifkonflikt vorlege. Dazu habe die Gewerkschaft einen weiteren Verhandlungstermin angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 06:00 Uhr

Feuerwehreinsatz wegen eines gesunkenen Schiffes in Kiel

Nach Angaben der Feuerwehr ist am Montagabend ein 15 Meter langer Zweimastsegler in der Kieler Förde am Germaniahafen untergegangen. Der Grund dafür ist noch unklar. Einsatzkräfte haben eine Ölsperre ausgelegt, damit sich das ausgelaufene Öl nicht im Wasser verteilt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 06:30 Uhr

