Stand: 06.09.2022 10:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Itzehoe möchte die Innenstadt attraktiver machen

Nach einer Onlineumfrage zur Innenstadtattraktivität hat die Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) die Ergebnisse vorgestellt. An der Umfrage haben sich mehr als 2000 Menschen beteiligt. Ergebnisse waren der Wunsch nach mehr Außengastronomie und mehr Leben in der Stadt nach 19 Uhr. Ein Drittel der Befragten gab an, die Innenstadt wegen des Schulweges zu durchqueren oder wenn ein Behördengang ansteht. Die überwiegende Mehrheit wünscht sich aber eine Innenstadt, in der man entspannen, essen oder Kaffeetrinken gehen kann. So hoffen die Itzehoer auf mehr Gastronomie und Shoppingmöglichkeiten in der Stadt. Diese und weitere Ideen, wie das begrünen eines Parkhauses oder eine Strandbar, will die Politik nun aufnehmen und in den nächsten Sitzungen diskutieren. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Fachkräftemangel in Hotels und Restaurants

Die Industrie- und Handelskammer Dithmarschen fordert Hotel- und Gaststättenbetreiber auf, ihre neu eingestellten Fachkräfte stärker zu binden. Dies gelte besonders für die ausländischen Fachkräfte, sagte der IHK Integrationsbeauftragte Özgür Yurteri bei einer Tagung in Büsum (Kreis Dithmarschen). Noch immer würden zu viele Fachkräfte nach ihrer Ausbildung in Dithmarschen den Kreis verlassen, um in den Großstädten neue Jobs zu finden. Um genau diese aber zu halten, sollten die Arbeitgeber sie außerbetrieblich unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Landstraße L172 wieder frei, mit Einschränkungen

Die Landstraße L172 zwischen Erfde (Kreis Schleswig-Flensburg) und Pahlen (Kreis Dithmarschen) ist wieder befahrbar. Allerdings nur mit Tempo 50. Auch die Brücke über die Eider ist wieder geöffnet. Laut Landesbetrieb Verkehr hat die Asphalt-Sanierung länger gedauert als geplant. Der Grund: Während der Baggerarbeiten fanden die Arbeiter nach Angaben eines Sprechers verbaute Rasenbordsteine, welche zusätzlich entfernt werden mussten. Die restlichen Arbeiten finden nach Angaben eines Sprechers vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr jetzt unter halbseitiger Sperrung statt. Der Verkehr wird über eine Baustellenampel gesteuert. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Kreis Steinburg liegt die Corona-Inzidenz derzeit (Stand 05.09.) bei 199,5. Im Kreis Dithmarschen liegt der Wert bei 229,9, Nordfriesland verzeichnet 195,2. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 209,7. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

