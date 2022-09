Tarifkonflikt: Piloten und Lufthansa einigen sich - kein Streik

Stand: 06.09.2022 14:38 Uhr

In letzter Minute haben die Lufthansa und ihre Piloten einen erneuten Streik abgewendet. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa einigten sich beide Seiten am Dienstag in Frankfurt. Details wurden noch nicht bekannt.