Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Durchwachsene Halbjahresbilanz für den Tourismus in SH

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und Bettina Bunge von der Tourismus Agentur Schleswig-Holstein haben am Montag die Tourismuszahlen für die erste Hälfte des Jahres vorgestellt. So stieg die Zahl der Touristen im Vergleich zum Vorjahr teilweise um 50 Prozent. Allerdings wurden nicht die Zahlen von 2019 - vor der Corona-Pandemie- erreicht. Für den kommenden Herbst und Winter sei die Buchungslage insgesamt eher dürftig, sagte Tourismuschefin Bunge. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Segelboot in Kiel gesunken

In der Nacht ist das Traditionsschiff "Gorm" im Germaniahafen gesunken. Nach Angaben der Polizei sind die Gründe dafür noch unklar. Einsatzkräfte haben eine Ölsperre ausgelegt, damit sich das ausgelaufene Öl nicht im Wasser verteilt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Drei Straßensperrungen in der Region

Die Kiellinie bekommt eine neue Asphaltdecke. Deswegen wird die die Fahrbahn zwischen Feldstraße und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in beiden Richtungen gesperrt. Ebenfalls in Kiel ist der Knooper Weg zwei Wochen lang gesperrt. Dort wird ein Haus abgerissen. Die Straße ist gegenüber der Einmündung Damperhofstraße für Radfahrer und Autos bis voraussichtlich 16. September voll gesperrt, so die Stadt Kiel. Außerdem wird die B76 halbseitig zwischen dem Ortseingang Plön und Stadtheide gesperrt. Dort wird der Radweg erneuert. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Die regionalen Corona-Zahlen

Im Kiel liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 184,0 (Stand 05.09.). Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 212,6. In Neumünster liegt die Inzidenz bei 242,8. In Plön liegt der Wert bei 208,2. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 209,7. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

