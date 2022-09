European-League-Qualifikation: Flensburg trifft auf Kwidzyn Stand: 06.09.2022 12:50 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt treffen in der zweiten Qualifikationsrunde der European League auf den polnischen Vertreten MMTS Kwidzyn. Das ergab die Auslosung am Dienstag bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien.

Die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla muss am 27. September zunächst auswärts antreten und hat dann im entscheidenden Rückspiel am 4. Oktober Heimrecht. Kwidzyn hatte in der Saison 2021/2022 den vierten Platz in der polnischen Liga belegt. Trainer des Clubs ist der frühere Nationalspieler Bartlomiej Jaszka, der in der Bundesliga neun Jahre für die Füchse Berlin gespielt hat.

Göppingen spielt gegen Lemgo

Mit der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe wurde auch ein deutsches Duell gezogen. Die Sieger ziehen in die Gruppenphase ein, die am 25. Oktober startet. In den Füchsen Berlin ist ein Bundesligist bereits für die Gruppenphase gesetzt.

