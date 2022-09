Stand: 06.09.2022 09:34 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Eutin und Lübeck halten an Weihnachtsbeleuchtung fest

Während aktuell überall zum Energiesparen aufgerufen wird, hält die Stadt Eutin (Kreis Ostholstein) für den Winter an ihrer Lichterstadt fest. Die Innenstadt soll erneut aufwendig beleuchtet werden. Allerdings nur 46, statt der sonst üblichen 65 Tage. Die Leuchtdauer wird außerdem auf sechs Stunden pro Tag begrenzt. Die verkürzte Zeitspanne der Lichterstadt und auch der Weihnachtsbeleuchtung spart laut Stadt etwa 85 Prozent des Energieverbrauchs ein. Auch in Lübeck soll es in diesem Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung geben, ebenfalls in reduzierter Form: beschränkt auf die Abendstunden. Laut Tourismusagentur soll so ein Großteil der Energie eingespart werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

ADAC rechnet mit starkem Verkehr am Wochenende

Da am kommenden Wochenende die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg zu Ende gehen, rechnet der ADAC mit der letzten großen Reisewelle des Sommers. Laut ADAC müssen sich Autofahrer vor allem auf der A1 Lübeck Richtung Hamburg in Geduld üben. Auch in mehreren österreichischen Bundesländern enden die Ferien. Sollte das Wetter schön werden, könnte sich die Situation nach Angaben des ADAC durch Ausflügler und Späturlauber verschärfen. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Stadtbibliothek Lübeck feiert 400 jähriges Bestehen

Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert die Stadtbibliothek Lübeck dieses Jahr ihr 400-jähriges Bestehen. Am Dienstagnachmittag ist ein Festakt für geladene Gäste geplant. Unter anderem soll es eine Podiumsdiskussion zur Bedeutung der Bibliothek für Kinder und Jugendliche geben. Gegründet wurde sie im Jahr 1622 in den Räumen eines ehemaligen Katharinenklosters. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

In der Stadt Lübeck liegt die Corona-Inzidenz aktuell (Stand 05.09.) bei 233,5. Im Kreis Ostholstein liegt der Wert bei 207,9, Herzogtum-Lauenburg verzeichnet 197,7. Landesweit liegt die Inzidenz bei 209,7. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

