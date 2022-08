Stand: 23.08.2022 07:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Personalprobleme: Einige Zugverbindungen fallen aus

Wegen Personalproblemen sind heute Morgen in Schleswig-Holstein einige Züge ausgefallen. Wie DB Regio über Twitter mitteilte, waren seit 5 Uhr hauptsächlich Züge auf den Verbindungen zwischen Kiel und Eckernförde sowie Kiel und Plön betroffen. Wie lange diese Probleme heute noch dauern, konnte die Bahn auf Nachfrage nicht beantworten. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Proteste gegen Schweinemastanlage auf Fehmarn

Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) gibt es Proteste gegen die Erweiterung einer Schweinemastanlage. Der Landwirt will dort Platz für 2.500 zusätzliche Tiere schaffen. Tier- und Umweltschutzorganisationen wollen heute dagegen demonstrieren. Am Vormittag ist in Heiligenhafen außerdem eine öffentliche Anhörung geplant, bei der Gegner und Befürworter zu Wort kommen sollen. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume wird sie nach eigenen Angaben nach dem Anhörungsverfahren rechtlich beurteilen und später über die Erweiterung entscheiden. Grundsätzlich ist auch die Haltung der Tiere auf sogenannten Spaltböden Tierschützern ein Dorn im Auge. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 06:00 Uhr

Sager: Gaskrise wird Kommunen zu Einschränkungen zwingen

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Ostholsteins Landrat Reinhard Sager, geht davon aus, dass Kommunen Dienstleistungen einsparen werden. Das sagte er in einem Interview mit der "Welt". Die Menschen müssten sich darauf einstellen. Die stark steigenden Gas-und Strompreise werden Kreise und Gemeinden Sagers Einschätzung zufolge hart treffen. Energiesparen könne das nicht kompensieren. Konkrete Einschränkungen könnten laut Sager sein: Der Eintritt ins Schwimmbad wird eventuell teurer und Bibliotheken müssen eventuell einige Tage in der Woche schließen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 06:00 Uhr

Grundsteuererklärung später abgeben: Befürworter mehren sich

Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung könnte verlängert werden. Nach Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich auch Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) offen für eine solche Fristverlängerung gezeigt. Man werde die weitere Entwicklung beobachten. Nach derzeitigem Stand muss die Erklärung bis zum 31. Oktober abgegeben werden. Es gibt jedoch zahlreiche Beschwerden von Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Steuerberatern. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 06:30 Uhr

Pokal-Aus für Holstein Kiels Fußballerinnen

Die Regionalliga-Fußballerinnen von Holstein Kiel sind in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Das Team von Trainer Bernd Begunk unterlag am Montagabend dem VfL Bochum vor heimischer Kulisse mit 1:2 (0:1). Maja Hünnemeyer (21.) und Lena Franke (47.) waren für die Bochumerinnen erfolgreich, Madita Thien gelang kurz vor dem Schlusspfiff der Anschlusstreffer für die KSV (90.). | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH sinkt weiter auf 312,9

Insgesamt wurden 2.349 neue Corona-Infektionen erfasst. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Dithmarschen mit 444,1. Die niedrigste Inzidenz gibt es im Kreis Herzogtum-Lauenburg mit 214,6. In den Krankenhäusern im Land werden zurzeit 371 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:00 Uhr

Marathonschwimmerin scheitert mit Doppel-Beltquerung

Die Extremsportlerin Anke Tinnefeld aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist bei der etwa 50 Kilometer langen Doppel-Solo-Querung des Fehmarnbelts gescheitert. Die 48-Jährige war am Montag von Fehmarn aus gestartet, wie der Veranstalter mitteilte. Auf dem Weg nach Dänemark habe Tinnefeld gegen die Strömung anschwimmen müssen, am Mittag habe sie sich dann vom dänischen Ufer aus auf den Rückweg gemacht. Der Versuch wurde abgebrochen. Bisher ist es nach Angaben des Veranstalters nur dem Schwimmer Bruno Dobelmann im Jahr 2011 gelungen, die Strecke zurückzulegen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 07:10 Uhr

Verbraucherzentralen fordern Transparenz bei Energiepreisen

Wie kommen die Preise in Nah- und Fernwärmenetzen zustande? Diese Frage stand im Zentrum eines "runden Tisches", zu dem die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein am Montag digital eingeladen hatte. Zugeschaltet waren Verbände, Mitglieder des Bundes- und Landtages, Energieunternehmen sowie Bügerinitiativen. Diese kritisierten die fehlende Nachvollziehbarkeit der Preissteigerungen. Wie diese Transparenz aussehen kann, will die Verbraucherzentrale in den kommenden Tagen in einem Forderungspapier an die Politik auflisten. Nach Angaben der Zentrale muss diese gesetzlich geregelt werden, um die Unternehmen dazu zu bringen, Auskunft zu geben. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 06:30 Uhr

Klinik in Preetz schließt die Geburtsstation

Die Klinik in Preetz hat vorübergehend ihre Geburtsstation abgemeldet. Werdende Eltern im Kreis Plön müssen dadurch in den kommenden Wochen längere Wege einplanen, wenn die Geburt ihres Kindes ansteht. Gründe sind laut der Klinik krankheitsbedingte Ausfälle sowie der generelle Personalmangel. Wann Hebammen auf der Station wieder entbinden können, sei noch unklar, hieß es. Zwischen 350 und 400 Kinder werden normalerweise pro Jahr in Preetz entbunden. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 05:30 Uhr

Wetter: Viel Sonne, einige Wolken

Die Schleswig-Holsteiner erwartet wieder ein insgesamt sonniger und warmer Tag. Am Vormittag scheint häufig die Sonne, am Nachmittag gibt es auch einige Wolken. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad in Bad Segeberg und 27 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland).

