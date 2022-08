Handball: Flensburg-Handewitt holt Smits aus Magdeburg Stand: 23.08.2022 13:18 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt verstärkt sich ab der Saison 2023/2024 mit Rückraumspieler Kay Smits. Der niederländische Linkshänder kommt vom deutschen Meister SC Magdeburg an die Förde und soll dort Magnus Röd beerben.

Röd verlässt die SG im nächsten Sommer und wechselt in seine norwegische Heimat zu Kolstad. Der 25 Jahre alte Smits, dem für Magdeburg in bislang 40 Bundesligapartien 69 Tore gelangen, unterschrieb in Flensburg einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2025. Für die niederländische Nationalmannschaft traf er in 57 Länderspielen 226 Mal.

Machulla hat Smits schon länger im Auge

"Er ist ein sehr spielstarker und spielintelligenter Spieler, dazu ist er sehr ehrgeizig und arbeitet hart daran, sich stetig zu verbessern. Deshalb passt er perfekt zu unserer Spielweise und zu unserer Art von Handball", sagte SG-Trainer Maik Machulla, der Smits bereits beim dänischen Erstligisten Holstebro (2018 bis 2021) im Auge hatte: "Zum damaligen Zeitpunkt waren wir auf dieser Position aber noch gut besetzt."

"Ich bin sehr stolz, ab der kommenden Saison ein Teil der SG Flensburg-Handewitt zu werden. Flensburg ist ein Team, dass immer um Titel mitspielt. Das ist mein großes Ziel", erklärte Smits. "Dazu ist die SG sehr familiär und ich habe schon viel Gutes von der Stadt Flensburg und der Region gehört."

