Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Unterricht an Alexander-Behm-Schule in Tarp regulär begonnen

Der Unterricht an der Alexander-Behm-Schule in Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg hat heute früh, trotz des Feuers in einem Nachbarhaus am Wochenende, nahezu ohne Einschränkungen begonnen. Lediglich ein Spielplatz sei gesperrt, um die Geräte zu reinigen. Dies teilte der Schulleiter Henning Elbrecht mit. Aufgrund der starken Rauchentwicklung muss auch eine Turnhalle gereinigt werden. Die Sport-Stunden können aber in andere Hallen verlegt werden. Am frühen Sonnabend war in Tarp ein ehemaliges Kindergartengebäude neben der Schule vollständig abgebrannt. Es wurde zuletzt als Lager genutzt. Zur Ursache ist noch nichts bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 10:00 Uhr

Versorgungslücke der Rettungsdienste soll ab Herbst geschlossen sein

Ab Herbst will der private Rettungsdienstleister Falck die Versorgungslücke im Rettungsdienst geschlossen haben. Falck fährt rund ein Drittel aller Einsätze und konnte im Juli 34 von 200 Schichten nicht besetzen. Die Ausfälle hatten dabei kontinuierlich seit Jahresbeginn zugenommen. Derzeit springt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ein. Der Leiter der Flensburger Berufsfeuerwehr, Carsten Herzog, sagte: "Falck hat uns versichert, dass es im September besser wird und sich im Oktober wieder normalisiert haben sollte - in dem Maße wie er auch neues Personal einstellen konnte. Aber in der Zwischenzeit mussten wir natürlich tätig werden." | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Nationalpark-Haus wird wieder eröffnet

In Wyk auf Föhr in Nordfriesland wird heute das Nationalpark-Haus wieder eröffnet. Nach zwei Jahren Pause ist es von der Amtsverwaltung in das ehemalige AOK-Kinderkurheim in der Strandstraße umgezogen. Der Standort gilt allerdings nur als Zwischenlösung, bevor die Ausstellung in einem Neubau unterkommt. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Flensburger Schiffbau Gesellschaft spendet 20.000 Euro an die DLRG

Die Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) hat 20.000 Euro an die DLRG in Flensburg gespendet. Anlass war der Besuch des Werft-Investor Lars Windhorst zusammen mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf dem Sommerempfang der FSG. Beide besuchten auch die Jubiläumsausstellung, die auf der Robbe & Berking Yachtenwerft am Industriehafen noch vier Wochen lang zu sehen ist. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Husby: Trendsportanlage eröffnet

In Husby (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es jetzt auf 3.400 Quadratmetern eine Anlage für Trendsport. Das Areal beinhaltet Flächen für Skateboardfahren, Ballspiele, einen Kletterpark mit Seilbahn, Outdoor-Fitness-Geräte, einen Naturspielplatz und eine Grillhütte. Dies teilte das Ministerium für ländliche Räume mit. Land und Bund haben gut zwei Drittel der Kosten von 367.000 Euro getragen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

