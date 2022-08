Stand: 22.08.2022 09:52 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Christopher-Street-Day in Lübeck zog 5.000 Menschen an

Ob politische Kundgebungen, Straßenfeste oder Spontan-Trauungen - der Christopher Street Day in Lübeck hat Teile der Hansestadt am Wochenende zur Partymeile werden lassen. Mehr als 5.000 Menschen schlossen sich am Sonnabend der CSD-Demonstration an und forderten damit die rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Akzeptanz von queeren Menschen. Christian Till vom Lübecker CSD-e.V. sagte, neben der Demonstration und dem Straßenfest habe es auch besinnliche Momente gegeben: "So hat sich die Marienkirche geöffnet und zu Spontan-Trauungen oder einem Transitionssegen eingeladen und damit unter dem regenbogenfarbenen Gewölbe für ganz besondere atmosphärische Momente gesorgt." | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Sperrung der Kanaltrave verschoben

Die für heute bis zum 20. September geplante Sperrung der Kanaltrave in Lübeck ist auf Oktober verschoben worden. Die Sperrung zwecks Bauarbeiten an der Mühlenbrücke wäre in die Hauptsaison der touristischen Schifffahrten gefallen und hätte damit zu erheblichen Einnahmeverlusten geführt. Nun haben sich Stadt und Schifffahrt darauf verständigt, die Bauzeit anzupassen. Auf die Grundinstandsetzung der Mühlenbrücke habe die Verschiebung der Sperrung jedoch keinen Einfluss, erläuterte die Pressestelle der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Zwei Verkehrssperrungen in der Region

Da die Versorgungsleitungen im Kreuzungsbereich Beckergrube / Breite Straße in Lübeck erneuert werden müssen, gibt es aus Richtung Koberg von Montag an kein Durchkommen in Richtung Beckergrube mehr. Diese Baustelle soll voraussichtlich bis Ende Oktober bestehen. Auch auf der A1 Richtung Norden kommt es zwischen den Abfahrten Lensahn und Oldenburg in Holstein zu Behinderungen. Bis Freitag wird die Strecke zwischen 20 und 5 Uhr früh wegen Baugrunduntersuchungen gesperrt. Dort wird der Verkehr einspurig vorbeigeführt. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Auffahrunfall auf Fehmarn: Eine Tote, ein Schwerverletzter

Bei einem Auffahrunfall auf Fehmarn im Kreis Ostholstein ist eine 72 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Der 76-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Beide Personen befanden sich im vorderen Fahrzeug, so die Polizei. Das hintere Fahrzeug, in dem ein 18- und ein 21-Jähriger saßen, sei aufgefahren als der 76-Jährige abbiegen wollte. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

