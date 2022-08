Stand: 22.08.2022 09:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Zwei Baustellen im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ab Montag werden im Kreis Rendsburg-Eckernförde zwei Baustellen eingerichtet, die Autofahrer teilweise umfahren müssen. Zum einen will die Autobahn GmbH die Fahrbahn auf der A210 zwischen der Ausfahrt Schacht-Audorf und dem Kreuz Rendsburg erneuern. Dafür werden in Fahrtrichtung Kiel provisorische Markierungen gesetzt, später dann Schutzwände aufgebaut. Anfang September soll dann der Verkehr umgeschwenkt werden, weshalb nur eine Fahrspur frei sein wird, teilte die Autobahn GmbH mit. Im Mai kommenden Jahres soll die A210 bis zum Kreuz Rendsburg in Richtung Kiel komplett saniert sein. Bereits seit 8 Uhr gesperrt ist die Landesstraße 126 zwischen der Breiholzfähre und der Ortsdurchfahrt Breiholz. Laut Landesbetrieb Straßenbau wird die Straße an einigen Stellen repariert. Fußgänger und Radfahrer kommen an der Stelle durch. Autofahrern wird unter anderem empfohlen, alternativ die Fähre Oldenbüttel über den Nord-Ostsee-Kanal zu nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Kiel bekommt zweite vollelektrische Fähre

Die Schlepp- und Fährgesellschaft in Kiel (SFK) erhält heute ihre zweite vollelektrische Fähre. Nach Angaben der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) soll die neue Fähre zusammen mit der MS "Düsternbrook" auf der Schwentinelinie pendeln. Die neue Fähre wird den Namen "MS Wellingdorf" tragen, getauft wird sie von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und der Taufpatin Katja Matthes, der Direktorin des GEOMAR. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

THW Kiel gewinnen Vorbereitungsturnier

Die Handballer des THW Kiel haben ihr Vorbereitungsturnier in der Kieler Arena gewonnen. Zwei Wochen vor dem Saisonbeginn der Handball-Bundesliga feierte der THW sowohl einen 23:14 Erfolg gegen den VfL Lübeck Schwartau als auch einen 19:15 Sieg gegen den HSV Hamburg. Am Sonntag waren noch nur 4.000 Fans in der Halle. Doch der THW rechnet bei 8.700 verkauften Dauerkarten in der Bundesliga wieder mit einer regelmäßig ausverkauften Arena. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.08.2022 | 08:30 Uhr