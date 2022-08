Stand: 22.08.2022 09:54 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

REWE eröffnet neuen Logistikstandort in Henstedt-Ulzburg

85.000 Quadratmeter Fläche hat der neue REWE-Logistikstandort in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), der heute in Betrieb geht. Nach Unternehmensangaben sollen von dort aus Märkte mit Obst, Gemüse, Tiefkühlprodukten und auch Drogerieware beliefert werden. Dem Standort soll eine zentrale Bedeutung zukommen. So sollen sehr viele Märkte in Schleswig-Holstein und Hamburg von Henstedt-Ulzburg aus versorgt werden. In der neuen Regional-Zentrale sollen künftig rund 1.000 Menschen arbeiten. Neben dem Team im Lager ziehen im ersten Schritt etwa 380 Mitarbeitende der Verwaltung von Norderstedt nach Henstedt-Ulzburg um. Bis 2025 soll das Team weiter wachsen. Nach eigenen Angaben hat Rewe rund 200 Millionen Euro für den neuen Standort investiert. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Streik am Hamburger Flughafen ohne Auswirkungen für Reisende

Am Hamburger Flughafen haben die Beschäftigten einer Instandhaltungsfirma gestern Abend einen zweitägigen Warnstreik begonnen. Eine Flughafensprecherin schätzt, dass Reisende davon nichts mitbekommen werden. Der Warnstreik wirkt sich demnach voraussichtlich auch nicht auf startende und landende Maschinen aus. Die Gewerkschaft ver.di rief zum Warnstreik auf und fordert für die Angestellten eines Tochterunternehmens des Airports unter anderem 8,5 Prozent mehr Lohn. Der Arbeitgeber bietet bislang 5,8 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Schwimmerin aus Elmshorn bei der Europameisterschaft ohne Medaille

Die aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) stammende Freiwasserschwimmerin Lea Boy konnte bei der Europameisterschaft in Rom leider keine Medaillen gewinnen. In der fünf Kilometer Mixed Staffel im Freiwasserschwimmen landete das Team auf dem fünften und letzten Platz. Im zehn Kilometer Freiwasser-Rennen sicherte sich die 22-Jährige Platz 13. Lea Boy startet mittlerweile für Würzburg. Bei der Weltmeisterschaft vor wenigen Wochen holte die Elmshornerin mit der Mixed Staffel Gold und auch Silber über 25 Kilometer Freiwasser. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2022 | 19:30 Uhr