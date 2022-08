Stand: 22.08.2022 10:17 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

90.000 Besucher bei den Kitesurf Masters

Die Kitesurf Masters in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) sind mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Nach Angaben des Veranstalters haben 90.000 Menschen das weltgrößte Kitesurf-Event über das Wochenende besucht. Sieger in der Disziplin "Racing" wurde der Däne Kent Faßbender. Beim Slalom gewann Deury Corniel aus der dominikanischen Republik. Erstmals seit der Corona-Pandemie fanden auch abends wieder die Beach-Partys statt. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Infoveranstaltung zu "Korridor B"

Grüner Strom soll in Zukunft über den sogenannten "Korridor B" von Heide nach Polsum direkt in das Ruhrgebiet transportiert werden. Nach "Südlink" ist "Korridor B" dann die zweite Stromautobahn. Die geplante Trasse soll auch durch die Region laufen. Dazu gibt es heute Abend von 18 bis 20 Uhr im Stadttheater Heide die erste Info-Veranstaltung für alle Bürger. Eine Anmeldung ist nicht nötig. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

Geigerin Midori erhält Brahmspreis

Die japanische Geigerin Midori erhält den mit 10.000 Euro dotierten Brahmspreis. Am Sonnabend ist ihr der Preis in der St. Bartholomäus-Kirche in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) vor etwa 400 Zuschauern übergeben worden. Dazu spielte sie noch ein zweistündiges Konzert. Eigentlich sollte Midori den Brahmspreis bereits im Mai 2020 erhalten. Wegen der Corona-Pandemie ist die Verleihung jedoch immer wieder verschoben worden. Wer der kommende Preisträger des Brahmspreises ist, gibt die Brahms-Gesellschaft im November bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 08:30 Uhr

NOK-Schleuse Brunsbüttel: Taucher sollen Schaden prüfen

In Brunsbüttel sollen Taucher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) heute in 14 Metern Tiefe die Schienen für die Schleusentore untersuchen. Am Sonnabend hatte ein Frachter bei der Einfahrt in die Nordkammer der großen NOK-Schleuse nach einem Maschinenausfall den Anker geworfen. Die Kammer blieb deshalb über das Wochenende gesperrt, auf dem Nord-Ostsee-Kanal staute sich der Schiffsverkehr. Ist es zu Schäden gekommen, rechnet ein WSA-Sprecher mit einer längeren Reparaturzeit. | NDR Schleswig-Holstein 22.08.2022 06:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.08.2022 | 08:30 Uhr