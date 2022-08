Stand: 12.08.2022 08:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Trinkgeld-Flaute in Schleswig-Holsteins Restaurants

Gäste in der Gastronomie geben aktuell offenbar weniger Trinkgeld als noch vor einigen Monaten. Das berichten Servicekräfte aus dem ganzen Land im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vermutet als Grund die in fast allen Lebensbereichen stark angestiegenen Preise. Da aber das Trinkgeld einen erheblichen Teil des Einkommens bei den Kellnerinnen und Kellnern ausmacht, fürchtet die Gewerkschaft, dass noch weniger Menschen bereit sein könnten, in der Gastronomie zu arbeiten. Deshalb fordert die NGG nun einen höheren Grundlohn für das Servicepersonal. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 8:00 Uhr

Staus am Wochenende erwartet

Am Wochenende gehen in Schleswig-Holstein die Sommerferien zu Ende - das könnte für volle Straßen sorgen. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club Deutschland (ADAC) rechnet wegen der vielen Urlaubsrückkehrenden mit zahlreichen Staus. Aber auch wegen des prognostizierten guten Wetters könnten viele Menschen auf dem Weg an die Küsten unterwegs sein. Besonders auf der A1 und der A7 könnte es voll werden. Der ADAC empfiehlt: Am besten die Spitzenzeiten meiden - also lieber nicht heute Nachmittag, Sonnabendvormittag oder Sonntagnachmittag fahren. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 8:00 Uhr

Günther fordert lockerere Quarantäneregeln

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat eine deutliche Lockerung der Quarantäneregeln für Corona-Infizierte gefordert. Aktuell müssen Infizierte fünf Tage in Isolation, auch ohne Symptome. Günther schlägt in der Bildzeitung vor: Nur noch wer Symptome habe, solle zu Hause bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 6:00 Uhr

Corona-Inzidenz bleibt konstant

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt konstant. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen einer Woche betrug am Donnerstag 384,9. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen erreichte 1290. In den Kliniken werden den Angaben zufolge 365 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt derzeit bei 6,8. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:00 Uhr

Wölfin hat sich im Sachsenwald niedergelassen

In Schleswig-Holstein hat sich wieder eine Wölfin niedergelassen. Das hat das Umweltministerium in Kiel mitgeteilt. Demnach wurde die DNA-Spur des Tieres mit der Kennung "GW2093f" innerhalb eines halben Jahres mehrere Male im Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg) nachgewiesen. Woher die Wölfin stammt, ist nicht bekannt. Nach Angaben des Umweltministeriums wurde die DNA des Tieres in Kot und an einem getöteten Reh nachgewiesen. Schafsrisse gehen noch nicht auf das Konto der Wölfin. Das Umweltministerium führt das auf die wolfsabweisenden Zäune im Kreisgebiet zurück. Grundsätzlich ist es - aus Sicht des Wolfsmanagements des Landes - sehr ungewöhnlich, dass sich überhaupt ein Wolf in Schleswig-Holstein niederlässt. Normalerweise würden die Wölfe nach Dänemark, Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern weiterwandern. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 19:00 Uhr

Bundeswehr verteidigt Schießübungen in Putlos

Nach dem Brand auf dem Truppenübungsplatz Putlos im Kreis Ostholstein hat die Bundeswehr ihre Übungen verteidigt. Die Schießübungen seien nach Angaben eines Kommandanten von langer Hand geplant, teils ein Jahr im voraus. Sie zu verschieben sei kaum möglich. Die Verantwortlichen hätten die Wald- und Grasflächenbrandindizes tagtäglich im Blick und auch die eigene Feuerwehr auf dem Gelände sei jederzeit einsatzbereit. Kleinere Brände durch die Schießübungen kämen immer mal wieder vor, so wie auch am Mittwoch. Dieses Risiko nehme die Truppe in Kauf. Die Alternative wäre, den scharfen Schuss gar nicht zu üben. Für die Bundeswehr sei das keine Option. Am Mittwoch war nach Schüssen mit sogenannter Leuchtspurmunition eine rund fünf Hektar große Grasfläche abgebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 18:00 Uhr

Wetter: Sonnig und heiß

Die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner erwartet wieder ein sonniger, heißer und trockener Sommertag. Im Binnenland steigen die Temperaturen auf 29 Grad - beispielsweise in Bönningstedt im Kreis Pinneberg. An den Küsten und auf den nordfriesischen Inseln bleibt es etwas kühler. In Wenningstedt auf Sylt werden 23 Grad erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 06:00 Uhr

