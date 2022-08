Stand: 08.08.2022 06:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ex-Chefredakteur als Zeuge im Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter

Vor dem Landgericht Lübeck wird heute der Prozess gegen den früheren Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Geheimnisverrat vor. Nommensen soll einem befreundeten Journalisten in 16 Fällen Polizeiinterna durchgestochen haben. Die Richter wollen heute unter anderem den ehemaligen Chefredakteur der Zeitung befragen. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 06:00 Uhr

Gorch Fock geht auf Ausbildungstörn

Die Gorch Fock bricht heute zur ersten Ausbildungsfahrt mit dem neuen Kommandanten auf. Neben der 110-köpfigen Stammbesatzung sind rund 90 Offiziersanwärter an Bord. Kapitän zur See Graf von Kielmansegg freut sich auf die Reise mit dem Segelschulschiff der Deutschen Marine: "Das ist insgesamt eine fünfwöchige Reise, die uns zunächst mal nach Warnmünde führt, wo wir an der Hanse Sail teilnehmen. Danach nach Stettin, wo ebenfalls ein Segler-Treffen stattfindet und abschließend nach Helsinki, bevor wir dann am neunten September nach Kiel zurückkehren werden." | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 06:00 Uhr

Oldtimer-Rallye: Aus Kiel nach München

In Kiel startet heute Deutschlands größte Oldtimer-Rallye. Laut Stadt machen sich fast 200 Fahrzeuge vom Kieler Wilhelmplatz aus auf den Weg nach München. Es ist das sogenannte Revival der Olympia-Rallye von 1972 - und gehört zu den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Olympia-Jubiläum in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 06:00 Uhr

Perseiden erwartet: Sternschnuppen über Schleswig-Holstein

Nachtschwärmern und (Hobby-)Astronomen bieten sich in den folgenden Nächten ein außergewöhnliches Himmelsschauspiel: Die Sternschnuppenschauer der Perseiden kommen wieder. Das Maximum mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde wird für die Nacht vom 12. auf den 13. August erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 06:00 Uhr

W.O.A.: Veranstalter ziehen positive Bilanz

Vier Tage lang war es in Wacken härter, schneller, lauter: Das Heavy Metal Open Air in Schleswig-Holstein hat so viele Besucher wie noch nie angezogen. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden: Nach eigenen Angaben haben sie 83.000 Tickets an Besucher in der ganzen Welt verkauft, über den ganzen Zeitraum des Festivals seien 100.000 Menschen in den kleinen Ort in im Kreis Steinburg gekommen. Mehr Einsätze für Polizei und Rettungskräfte gab es deshalb trotzdem nicht. Auch verzeichnete die Polizei nach eigenen Angaben deutlich weniger Straftaten als in den Vorjahren. Am Sonnabend ist das legendäre und weltbekannte Festival zu Ende gegangen. Für das nächste Wacken Open Air steht als erster Headliner bereits Iron Maiden fest. Der Vorverkauf startete Sonntagabend um 20 Uhr - und alle Tickets sind unterdessen schon wieder ausverkauft. Am 2. August 2023 geht es los. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 06:00 Uhr

Holstein Kiel feiert ersten Saisonsieg

Am Sonntag war dritter Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga - und die "Störche" haben es geschafft: Durch ein 2:1 (1:1) beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg gelang nach zwei Remis zuvor der erste Saisonsieg. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 06:00 Uhr

Wetter: Sonnenschein und Wolken, Regenschauer möglich

Heute gibt es einen Wechsel von Sonnenschein und wolkigen Phasen, zwischendurch sind einzelne Regenschauer möglich. Unterm Strich bleibt es über den ganzen Tag aber länger trocken. Anfangs gibt es ganz im Süden, am späten Nachmittag eher in Richtung Nordfriesland mehr Sonnenschein. Zum Abend hin ziehen sich die Wolken zurück. Die Höchstwerte erreichen 20 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 24 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 18 Grad in Westerland auf Sylt bis 22 Grad in Lübeck.

