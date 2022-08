Stand: 07.08.2022 10:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Abreise aus Wacken

Drei Tage lang war es in Wacken härter, schneller, lauter: Das Heavy Metal Open Air im Kreis Steinburg hat nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause besonders viele Besucher aus der ganzen Welt angezogen. 600 Beamte von Polizei und Zoll sind nach wie vor im Einsatz und sollen heute dafür sorgen, dass die Abreise nicht zu einem völligen Verkehrschaos führt. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2022 10:00 Uhr

Änderung im ÖPNV in Neumünster

In Neumünster fahren künftig an Sonn- und Feiertagen keine Linienbusse mehr. Die Stadtwerke setzen nach eigenen Angaben an diesen Tagen ab sofort auf einen Shuttle-Service, der von Fahrgästen individuell gebucht werden kann. Ganz neu ist das Angebot übrigens nicht: Spätabends gibt es das schon seit zwei Jahren - weil es sich aber bewährt hat, ab sofort auch sonntags. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2022 10:00 Uhr

Erfolg für Weiche Flensburg - Remis für Eintracht Norderstedt

Der SC Weiche Flensburg 08 hat am zweiten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord den zweiten Sieg eingefahren. Gegen Aufsteiger Bremer SV gelang zu Hause ein 2:1 (1:1). Der BSV Rehden besiegte Hannover 96 II mit 2:0 (1:0), der SSV Jeddeloh II und Eintracht Norderstedt trennten sich mit einem 3:3 (2:1). | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2022 14:30 Uhr

Wetter: Im Süden freundlich, im Norden Regen möglich

Heute Nachmittag breiten sich mal lockere, mal dichtere Wolkenfelder aus. Dabei sind vor allem in der Nordhälfte und in der Mitte vorübergehend sowie vereinzelt Regenschauer oder stellenweise ein wenig Regen möglich. Örtlich gibt es aber auch Auflockerungen mit Sonnenschein. Im Süden ist zunächst oft heiter, später mehr Wolken, aber weitgehend trocken und oft freundlich. Im Verlauf auch von der Nordsee her wieder mehr Sonne. Höchstwerte 19 Grad in Niebüll bis 23 Grad in Lauenburg/Elbe. Zumeist schwacher, an der Nordsee mäßiger Wind aus Südwest bis Nordwest. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 18 Grad auf Föhr bis 22 Grad in Mölln.

