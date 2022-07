Stand: 21.07.2022 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gas: Landesregierung bereitet sich auf mögliche Einschränkungen vor

In Schleswig-Holstein laufen Vorbereitungen auf mögliche Einschränkungen bei der Gasversorgung: Laut dem für die Energiewende zuständigen Staatssekretär Joschka Knuth laufen seit Tagen und Wochen Gespräche auf allen Ebenen - mit der Bundesregierung, innerhalb der Landesregierung und auch mit Verbänden und Kammern. Dennoch seien sofortige Einschränkungen bei der Gasversorgung zunächst nicht zu befürchten, so Knuth. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 07:00 Uhr

Feuerwehr und Rettungsdienst: Viele Einsätze, aber keine dramatischen

Die hohen Temperaturen haben am Mittwoch auch Feuerwehren und Rettungsdienste viel beschäftigt. Dramatische Auswirkungen hatte der bisher heißeste Tag des Jahres in Schleswig-Holstein aber nicht, so die Rückmeldung. Nur vereinzelt mussten die Rettungskräfte Menschen mit Kreislaufproblemen versorgen und auch die Einsätze wegen Flächenbränden hielten sich in Grenzen: Unter anderem in Ottendorf (Kreis Rendsburg Eckernförde) brannte eine Koppel, in Bad Malente (Kreis Ostholstein) fing eine Rundballenpresse Feuer. Auch den Einsatzkräften selbst hätten die Temperaturen aber zu schaffen gemacht, erklärte ein Sprecher der Leitstelle West. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 7:00 Uhr

Schleswig-Holstein erwägt höhere Ölfördermenge

Zur Sicherung der Energieversorgung ist aus Sicht des schleswig-holsteinischen Umweltministers Tobias Goldschmidt eine vorübergehende Erhöhung der Ölförderung im Wattenmeer trotz der damit verbundenen ökologischen Belastungen akzeptabel. Im Gegenzug streben die Grünen an die Ölplattform bereits 2038 abzubauen - drei Jahre früher als bislang vorgesehen. Derzeit werden von der Plattform Mittelplate rund 3000 Tonnen Öl am Tag gefördert. Bei der Betreibergesellschaft der Ölplattform, der Wintershall Dea AG, trifft der Vorschlag des Umweltministers auf offene Ohren. Umweltverbände reagieren skeptisch auf den Vorschlag. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 6:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt leicht auf 609,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 609,4 (Vortag: 614,2). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 3.539 neue Infektionen und auch drei neue Todesfälle gemeldet. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Schleswig-Flensburg mit 758,1, unter 500 liegt die Inzidenz nur im Kreis Stormarn und in der Stadt Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 8:00 Uhr

Wetter: Deutlich kühler, örtliche Unwettergefahr

Ein Tief über der Nordsee sorgt für einen Wetterumschwung: Es bleibt in vielen Teilen des Landes stark bewölkt bei Temperaturen von maximal 20 Grad auf Sylt und 27 Grad im Lauenburgischen. Von der Elbe her ziehen Schauer und teils starke Gewitter mit Starkregen von bis 25 Liter pro Quadratmeter, stürmischen Böen um 65 Kilometer pro Stunde und sowie Hagel auf. Vor allem an der Nordsee nimmt am Nachmittag der Wind zu. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 6:00 Uhr

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.07.2022 | 06:00 Uhr