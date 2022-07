Stand: 11.07.2022 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sanierung der A23 beginnt - nur eine Fahrspur Richtung Heide

Auf der A23 zwischen Hamburg und Heide kann es ab heute Behinderungen geben. Zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder beginnen monatelange Bauarbeiten. In Richtung Heide wird bis zum 21. Juli nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. In Richtung Hamburg sind in dieser Woche noch zwei Fahrspuren frei, ab der kommenden Woche nur noch eine. Mitte Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Auf Hamburger Gebiet muss die Autobahn von Grund auf erneuert werden. Außerdem kommt offenporiger Asphalt für besseren Lärmschutz zum Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 06:00 Uhr

Toter in Kiel-Gaarden: Verdächtiger in Gelsenkirchen festgenommen

In Gelsenkirchen ist ein Mann festgenommen worden, der Ende Juni im Kieler Stadtteil Gaarden einen 31-Jährigen erschossen haben soll. Spezialeinheiten fassten den Mann nach intensiven Ermittlungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zuvor war öffentlich nach dem 23-Jährigen gefahndet worden. Der Mann soll laut Polizei noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Axel Bieler wird der Beschuldigte in den kommenden Tagen nach Schleswig-Holstein gebracht, die U-Haft soll er in Neumünster verbringen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter, um das Motiv für die tödlichen Schüsse in Erfahrung zu bringen. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 06:00 Uhr

Zwei Tote in Elmshorn: Haftbefehl gegen 29-Jährigen

Nachdem am Sonnabend in einem Wohnhaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die Leichen zweier Frauen gefunden worden waren, ist gegen einen 29-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden. Dem Mann werde Mord in zwei Fällen vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag mit. Der in Baden-Württemberg lebende Mann war kurz nach dem Fund der beiden Toten festgenommen worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 06:30 Uhr

Wetter: Größtenteils freundlich bei bis zu 22 Grad

Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf bleibt es in weiten Teilen Schleswig-Holsteins freundlich. Nur entlang der Westküste ist es zeitweise stark bewölkt, vereinzelt auch mit schwachen Schauern. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 bis 22 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 06:00 Uhr

