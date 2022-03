Stand: 06.03.2022 10:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sütterlin-Waack: Unterstützung von Geflüchteten aus Ukraine hier vor Ort wichtig

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin-Waack geht davon aus, dass in den kommenden Tagen etwa 500 weitere Flüchtlinge aus der Ukraine ins Land kommen. Knapp 200 sind nach ihren Angaben seit Kriegsbeginn bereits in die Landesunterkunft in Bad Segeberg gekommen. Um die Unterbringung möglichst gut organisieren zu können, bittet die Innenministerin darum, von privaten Aktionen, bei denen Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet nach Schleswig-Holstein gebracht werden, abzusehen. Die Unterstützung der Geflüchteten hier vor Ort sei wichtiger, so Sütterlin-Waack.

Kundgebungen: Hunderte Menschen demonstrieren für den Frieden

In Schleswig-Holstein wollen heute erneut viele Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gehen. Aktionen sind unter anderem in Elmshorn im Kreis Pinneberg und in Schafflund im Kreis Schleswig-Flensburg geplant. Gestern beteiligten sich laut Polizei in Tornesch im Kreis Pinneberg rund 100 Menschen, in der Landeshauptstadt Kiel 300, und in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg etwa 350. Überall verliefen die Aktionen friedlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.03.2022 09:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Wedel

28.000 Bürgerinnen und Bürger von Wedel im Kreis Pinneberg sind heute aufgerufen, ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl abzugeben. Drei Kandidaten wollen das Amt übernehmen, darunter auch der Amtsinhaber Niels Schmidt. Auf dem Wahlzettel steht außerdem noch ein vierter Kandidat - der hatte seine Kandidatur aber kurzfristig zurückgezogen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.03.2022 08:00 Uhr

Landtagswahl: Landes-CDU macht Günther zu Spitzenkandidaten, SSW beschließt Wahlprogramm

Am Sonnabend sind die CDU in Neumünster und der SSW in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) zu Parteitagen zusammengekommen. Die Christdemokraten haben über die Listenplätze für die Landtagswahl am 8. Mai abgestimmt und ihren Landes-Parteichef und Ministerpräsident als Spitzenkandidaten bestätigt. Von den 76 Listenplätzen belegen Frauen 39 - es war ein Ziel der Partei, die Liste weiblicher zu gestalten. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), die Partei der dänischen Minderheit, hat bei seinem außergewöhnlichen Parteitag das Wahlprogramm beschlossen. Auf beiden Veranstaltungen wurde ebenfalls viel über den Krieg in der Ukraine gesprochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.03.2022 08:00 Uhr

Ukraine-Hilfstransporte: Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw aufgehoben

Wer sich heute über Lkw auf Schleswig-Holsteins Straßen wundert, kann davon ausgehen, dass sie Hilfsgüter für die Ukraine transportieren: Am Sonnabend wurde beschlossen, dass humanitäre Transporte in Schleswig-Holstein auch sonn- und feiertags unterwegs sein dürfen. "Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, jetzt schnell und unbürokratisch zu helfen", sagte Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs. Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Hilfstransporte ist demnach bis 26. Juni ausgesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.03.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt etwas

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 1.332 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 5.3.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 963,7 (Vortag: 971,6). Den höchsten Wert hat nach wie vor die Stadt Flensburg mit 1.912,5, die niedrigste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Kreis Pinneberg mit 555,7. Am Wochenende kommt es immer wieder zu Lücken bei der Übertragung der aktuellen Corona-Zahlen, die aber erfahrungsgemäß an Folgetagen nachgemeldet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2022 08:00 Uhr

Wetter: meist trocken

Heute ist es zeitweise wolkig, doch meist trocken - nur vereinzelt sowie vorübergehend ist ein bisschen Schnee oder Regen möglich. Im Tagesverlauf können wir neben durchziehenden Wolken auch mit heiteren Phasen mit Sonnenschein rechnen. Zum Abend hin wird es dann von Nordfriesland und Angeln her aufklarend. Die Höchstwerte erreichen 4 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 7 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland).

