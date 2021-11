Stand: 08.11.2021 06:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gesundheitsminister Garg will wieder kostenlose Corona-Bürgertests

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich für die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Bürgertests ausgesprochen. "Ich glaube, wir müssen eine Entscheidung aus der Vergangenheit miteinander korrigieren, um gut durch Herbst und Winter zu kommen", sagte Garg am Sonntag in einem Interview in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Corona-Schnelltests müssen seit dem 11. Oktober bundesweit meist selbst bezahlt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 06:00

Brand in Schweinestall mit mehreren Hundert Tieren

In einem Schweinestall in Pratjau (Kreis Plön) ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt waren mehr als 600 Tiere in dem Stall untergebracht - etwa 450 konnten laut Einsatzleiter gerettet werden. Zahlreiche Tiere verbrannten, darunter viele Ferkel. Ein Großteil des Gebäudes wurde bei dem Brand zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 05:30

Bevölkerung in SH wächst

Schleswig-Holstein bleibt Zuwanderungsland. Viele Städte, Kreise und Gemeinden melden mehr Zugereiste als Menschen, die abwandern. Das zeigt sich laut Statistikamt Nord besonders in Lübeck und im Kreis Ostholstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 06:00

Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein kaum verändert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein hat sich auch am Sonntag leicht über der Marke von 75 bewegt. Die Behörden meldeten am Sonntagabend einen Wert von 75,5 - nach 75,1 am Sonnabend. Am Sonntag der Vorwoche lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 70,9. Die Zahl gemeldeter Fälle stieg am Sonntag um 121 Neuinfektionen binnen eines Tages. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 06:00

Prozess um Schüsse in Lübecker Villa - letztes Plädoyer erwartet

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Lübecker Villa wird heute das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten bereits an den beiden zurück liegenden Verhandlungstagen gefordert, den 58 Jahre alten Angeklagten wegen Totschlags zu neun Jahren und drei Monaten Haft zu verurteilen. Ihm wird vorgeworfen, am 30. Dezember 2020 einen 38 Jahre alten Mann erschossen zu haben, den er für einen Einbrecher hielt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 09:00

Am Montag Warnstreiks am UKSH in Lübeck geplant

Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) am Standort Lübeck für heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand werde bis zum Abend dauern, teilte die Gewerkschaft mit. Ab 11.00 Uhr ist nach Angaben eines ver.di-Sprechers eine Demonstration vor dem Gewerkschaftshaus am Holstentor geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 11:00

Lärmschutztunnel der A7 bei Hamburg-Schnelsen wieder freigegeben

Nach mehr als 50 Stunden Sperrung ist der Lärmschutztunnel auf der A7 bei Hamburg-Schnelsen wieder befahrbar. Seit 0.48 Uhr sei die Strecke freigegeben, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle Hamburg am Montag. Damit wurde die Sperrung früher aufgehoben als geplant, das Betreiberkonsortium Via Solutions Nord hatte das Ende der Sperrung für 5.00 Uhr am Montag angekündigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 06:00

Neue Bürgermeister in Niebüll und Leck, Stichwahl in Itzehoe

In mehreren Orten in Schleswig-Holstein wurde am Sonntag gewählt: in Itzehoe sowie in Nordfriesland in der Stadt Niebüll und der Gemeinde Leck sowie in Kronshagen bei Kiel. In Itzehoe erhielten die meisten Stimmen der unabhängige Einzelbewerber Ralf Hoppe (30,6 Prozent) und die CDU-Kandidatin Claudia Buschmann (29,1 Prozent). Wer von den beiden die Verwaltung künftig leiten wird, entscheiden die Wähler am 21. November bei einer Stichwahl. In Niebüll setzte sich Thomas Uerschels (SPD) mit 55,3 Prozent der Stimmen gegen Bernd Neumann (44,7 Prozent) von der CDU durch. In Leck gewann Amtsinhaber Andreas Deidert (CDU) gegen Udo Jankowski (parteilos). Deidert holte 1.588 Stimmen (79,1 Prozent), Jankowski kam auf 419 Stimmen (20,9 Prozent). In Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bleibt Ingo Sander Bürgermeister. Er war der einzige Kandidat. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 06:00

Suche nach vermisstem Mann im NOK geht heute weiter

Die Suche nach dem vermissten 44-Jährigen im Nord-Ostsee-Kanal in der Nähe von Schafstedt im Kreis Dithmarschen ist am Sonntag ergebnislos abgebrochen worden. Sie soll laut Polizei heute weitergehen. Nach Angaben der Beamten war der Mann am Sonnabendnachmittag ins Wasser gesprungen, um seine Hunde zu retten. Die sollen ein Reh gejagt haben und waren dabei in den Kanal geraten. Im Wasser geriet der Mann aus Eggstedt dann selbst in Not. Zeugen hörten Hilferufe. Dann verschwand der Mann. Die Hunde konnten gerettet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 09:00

Das Wetter: Wolken und Regen

Heute ist es wolkig, gebietsweise gibt es Schauer oder Regen. Nachmittags heitert es auf. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Leck und bei 11 Grad in Glückstadt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.11.2021 06:00

