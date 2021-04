Stand: 26.04.2021 06:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Modellprojekt Nordfriesland: Am Sonnabend geht es los

Im Kreis Nordfriesland laufen die Vorbereitungen für das bundesweit größte Modellprojekt im Tourismus. Vom kommenden Sonnabend an dürfen Restaurants im ganzen Kreisgebiet wieder drinnen Gäste bewirten und Urlauber können in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen übernachten. Laut Kreisverwaltung haben sich bisher etwa 1.600 Betriebe für das Modellprojekt angemeldet. Gäste in Hotels und Restaurants müssen sich nicht testen lassen, wenn sie schon gegen Corona geimpft sind. Das sieht die Verordnung des Kreises Nordfriesland vor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2021 06:00

Immer mehr Corona-Teststationen im Land

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Schnelltest-Stationen nach NDR Informationen sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des Landes hat sie sich innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt. Landesweit gibt es nun 520 Teststationen - vor einem Monat waren es noch 200. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird das Angebot sehr gut angenommen. Seit Anfang März können sich Schleswig-Holsteiner mindestens einmal pro Woche kostenlos testen lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2021 06:00

Corona in SH: 120 Corona-Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (25.4.) 120 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Kreise Stormarn und Pinneberg liegen über dem Inzidenzwert von 100. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 74,0 (Vortag 75,9). Schleswig-Holstein ist weiterhin das einzige Bundesland, in dem die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche unter 100 liegt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2021 06:00

Brand in Biogaslanlage in Osterby

In Osterby im Kreis Schleswig-Flensburg hat es nach Angaben der Polizei einen Brand in einer Biogasanlage gegeben. Das Feuer brach gegen zwei Uhr auf der Förderschnecke der Anlage aus. Etwa 40 Einsatzkräfte löschten die Flammen innerhalb von eineinhalb Stunden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2021 06:00

Serpil Midyatli bleibt SPD Landeschefin in Schleswig-Holstein

Auch bei einem Urnenwahlgang am Sonntag haben laut SPD 89 Prozent der teilnehmenden Delegierten für Midyatli gestimmt. Das gleiche Ergebnis hatte sie bereits am Sonnabend bei einem Online-Votum bekommen. Auch die weiteren Mitglieder der engeren Parteiführung wurden in ihren Ämtern bestätigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2021 06:30

Handball: SG Flensburg-Handewitt legt mit Sieg vor, THW Kiel zieht nach

Im Titelrennen der Handball-Bundesliga geben sich die beiden schleswig-holsteinischen Rivalen weiterhin keine Blöße. Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Sonntag mit einem 32:30 (18:15) bei der MT Melsungen seine Spitzenposition gefestigt. Verfolger THW Kiel zog mit einem 31:27 (16:15) beim TuSEM Essen nach. Die SG geht als Spitzenreiter mit 46:4 Punkten in die letzte länderspielbedingte Pause vor der Titelentscheidung. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla ist nun seit 28 Pflichtspielen ungeschlagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2021 18:00

3. Liga: VfB Lübeck verliert in Magdeburg

Für den VfB Lübeck rückt der Abstieg aus der Dritten Liga näher. Die Lübecker kassierten im Abstiegskampf eine bittere Niederlage. Lange Zeit hielten sie am Sonntag gut mit, doch am Ende unterlagen sie beim 1. FC Magdeburg mit 0:1 (0:0). Noch sind 12 Punkte zu vergeben in dieser Saison. Der VfB hat aber als Tabellenvorletzter sechs Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2021 15:00

Wetter: Erst Sonne, später auch Wolken

Vormittags ist es sonnig, am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen auf neun Grad in Heide (Kreis Dithmarschen) und elf Grad in Rellingen (Kreis Pinneberg).

