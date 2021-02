Stand: 06.02.2021 11:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

UKSH-Pathologen untersuchen Corona-Tote

An Corona gestorben oder mit Corona gestorben? Mit dieser Frage beschäftigen sich zur Zeit Kieler Pathologen des UKSH. Sie haben bislang mehr als 50 Menschen obduziert, die sich vor ihrem Tod mit Corona angesteckt hatten. 85 Prozent der obduzierten Toten seien demnach an Corona gestorben. Dabei zeigten sich Veränderungen der Lunge, die für die Krankheit typisch seien. Viele der Infizierten, die an einer Lungenentzündung gestorben seien, hätten zusätzlich auch eine Lungenembolie gehabt. Dabei verstopfen Gefäße der Lunge, meistens durch Blutgerinsel. Laut der Pathologen ist es wegen der bisher geringen Anzahl der Obduzierten schwierig die Ergebnisse auf alle Corona-Toten in Schleswig Holstein zu übertragen. Trotzdem gehen die Mediziner davon aus, dass ein Großteil der Infizierten an statt mit Corona verstirbt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.02.2021 12:00

Bahn stellt Fernverkehr teilweise ein

Der Fernverkehr der Bahn in Schleswig-Holstein wurde zum größten Teil vorsorglich eingestellt. Heute und morgen fahren keine Fernverkehrszüge aus Richtung Hamburg nach Kiel, Lübeck und Westerland. Das Unternehmen will unbedingt vermeiden, dass Züge auf freier Strecke liegen bleiben. Bereits gekaufte Tickets können später genutzt oder kostenlos storniert werden. Probleme gibt es auch im Fährverkehr. Auf der Dagebüll-Föhr-Amrum Linie fallen laut Reederei Fähren aus oder fahren später. Grund hier ist demnach extremes Niedrigwasser. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.02.2021 10:00

Corona in SH: 272 neue Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Freitag (5.2.) 272 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 37.598 Schleswig-Holsteiner mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Etwa 31.300 gelten nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.006 Todesfälle - 21 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 63,7 (Vortag: 66,3). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.02.2021 10:00

Abschiebehaftanstalt Glückstadt: Inbetriebnahme verzögert sich

Wie ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitteilte, soll die Einrichtung in der ehemaligen Marine-Kaserne nun im zweiten Quartal dieses Jahres eröffnet werden. Grund seien Personal-Engpässe auf der Baustelle, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Ursprünglich sollte die Einrichtung Anfang des Jahres öffnen. Dort sollen künftig abgelehnte Asylbewerber untergebracht werden, bevor sie in ihre Heimatländer abgeschoben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2021 18:00

AstraZeneca-Impfstoff wird am Wochenende erstmals ausgeliefert

Laut Bundesgesundheitsministerium soll Schleswig-Holstein in den nächsten Tagen 12.000 Dosen Impfstoff von AstraZeneca erhalten. In der nächsten Woche dann weitere 14.400 Dosen und in zwei Wochen 36.000. Die deutschen Zulassungsbehörden haben empfohlen, den Impfstoff zunächst nur für Menschen zwischen 18 und 65 Jahren einzusetzen. Die Impfverordnung soll deshalb überarbeitet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2021 17:00

Gesundheitsministerium SH warnt vor bestimmten Schutzmasken

Das Gesundheitsministerium in Kiel warnt vor mangelhaften Schutzmasken. Masken mit der Bezeichnung KN95 Protective Mask, Model No: ZX-168, GB-2626-2006 sollten derzeit nicht genutzt werden. Ihre Filterleistung ist offenbar so schlecht, dass die Masken eine Übertragung einer Infektion sogar begünstigen können, erklärt das Ministerium. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2021 18:00

Wetter: Stark bewölkt, teilweise Schneeschauer möglich

Heute wird es wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise gibt es auch mal längeren Sonnenschein. Dabei bleibt es größtenteils trocken, aber von Fehmarn und Angeln bis nach Nordfriesland von der Ostsee her kann es örtlich Schneeschauer geben. Die Höchstwerte liegen bei -1 Grad auf Sylt und bis +1 Grad in Lübeck, gefühlt wird es aber deutlich kälter. In der Nacht zum Sonntag gibt es viele Wolken, vor allem im Umfeld der Ostsee einzelne, teils kräftige Schneeschauer mit Glätte. Zudem besteht Verwehungsgefahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.02.2021 11:00

