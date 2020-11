Stand: 10.11.2020 06:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Holstein Kiel spielt unentschieden gegen HSV

Im Spitzenspiel der zweiten Fußball-Bundesliga gab es am Abend zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV keinen Sieger. Am Ende stand es 1:1-Unentschieden. Bis zur Nachspielzeit durfte der HSV vom ersten Sieg in der zweiten Liga gegen Holstein hoffen, führte durch ein Kopfball-Tor von Moritz Heyer aus der 43. Minute mit 1:0. Dann aber gelang Kiels Joshua Mees der späte aber insgesamt verdiente Ausgleich. Vor der Pause dominierten die Hamburger, nach dem Wechsel gaben dann die Kieler den Ton an. Der HSV bleibt mit nunmehr 17 Punkten Spitzenreiter, Holstein Kiel liegt mit zwölf Zählern auf Rang vier. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.11.2020 08:00

215 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - mehr als 10.000 Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist über den Wert von 10.000 gestiegen. Nach Angaben der Landesregierung von Montagabend wurden binnen eines Tages 215 Neuinfektionen gemeldet - am Vortag waren es 177. Die Zahl der Todesfälle stieg um 4 auf 205. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, haben sich somit seit Beginn der Pandemie 10.212 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden den Angaben zufolge 126 Covid-19-Patienten behandelt - vier weniger als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.11.2020 08:00

OVG bestätigt Schließung von Gaststätten und Tattoo-Studios

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat einen Eilantrag gegen den per Corona-Verordnung in Schleswig-Holstein untersagten Betrieb von Gaststätten und Tattoo-Studios abgelehnt. Entscheidend sei, dass ein Hygienekonzept für Gaststätten zur Eindämmung der Pandemie nicht gleichermaßen geeignet sei wie eine vorübergehende Schließung. Und im Gegensatz zu Friseurleistungen gehörten Tattoos nicht zu den Grundbedürfnissen eines Menschen, so die Richter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.11.2020 06:00

Wetter

Heute überwiegend dicht bewölkt oder neblig-trüb, örtlich geringer Sprühregen. Nur allenfalls vorübergehend mal Auflockerungen und ein paar Sonnenstrahlen möglich. Maximal 7 Grad in Malente bis 8 Grad in Itzehoe. Schwacher, an der See auch mäßiger südöstlicher Wind. Feierabendtemperatur von 18 Uhr: 5 Grad in Hohn bis 7 Grad auf Amrum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.11.2020 08:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.11.2020 | 08:00 Uhr